Опубліковано нові записи вербування "вагнерівців" СБУ: найманці РФ збивали літаки ЗСУ

У мережі з'явилася нова серія записів вербування російських найманців-"вагнерівців" співробітниками СБУ нібито для участі в одному з військових конфліктів за кордоном.

Їх оприлюднила на своєму YuoTube-каналі українська журналістка Яніна Соколова. У ролику бойовики відверто розповідають про свою участь у війні на Донбасі, зізнаються в знищенні літаків ЗСУ та постачанні техніки в ОРДЛО з території Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"На плівках – доказ того, що саме Росія постачала на Донбас важку техніку: танки, БМП, самохідні ракетні зенітні комплекси, а головне – кілька "Буків". З одного з них і було збито МН-17. Спочатку в Луганськ зайшла "Група Вагнера" під його безпосереднім керівництвом. Згодом багато хто з них отримали державні нагороди Росії, підписані Путіним. За вбивство людей бійці отримували зарплату. Наприклад, Савицький, який збив Іл-76 під Луганськом, погодився на зарплату в $6 000 на місяць", – зазначила Соколова.

Терорист Олексій Волгін: бої під Дебальцевим і свідоцтва про катастрофу Іл-76

Погоджуючись на роботу нібито за контрактом, терорист розповів, що воював у Чечні, в Югославії, в Україні, в Центральній Африці, в Судані та Сирії.

Говорячи про Україну, окупант зізнався, що воював у Луганську і в Дебальцевому. Він нібито був військовим медиком у складі "Групи Вагнера", якою керував безпосередньо сам Вагнер.

"Втрати у нас були серйозні, у нас там горіло на одному полі, втрат досить багато було, потім ми пішли на Городище... А потім, вже коли саме Дебальцеве, там так, заруб серйозний був, з боку залізничного вокзалу ми заходили. У мене від взводу 12 осіб залишилося. Не поранених, не 200-х, не 300-х", – розповів про свій бойовий досвід на сході терорист Волгін.

Крім того, він додав, що його підрозділ тимчасово вивели з Донбасу після збиття Іл-76 з українськими десантниками. За словами Волгіна, причетних до трагедії розшукували.

Військовий квиток "вагнерівця" Волгіна. Скриншот відео

Паспорт терориста Олексія Волгіна. Скриншот відео

Дмитро Григорян: збив Ан-26

Другий найманець похвалився, що має безперервний бойовий досвід із 2014-го по 2020 рік. Йдеться про Сирію і про війну на Донбасі. В окупації України Григорян брав участь із травня 2014-го по серпень 2015 року.

"Я не був у жодному підрозділі, ми заходили туди зі штабом Дельфіна – Тамбова. Це не "добровольці", ми від Степанича заходили туди. Я був коригувальником. Краснодон, Луганськ, Дебальцеве, Красний Луч, Алчевськ. Супроводжував ще з "нуля" вантажі (військову техніку з Росії. – Ред.). Працював з ПЗРК. Бойові пуски були. Бойове підтвердження було", – сказав "вагнерівець".

"Коротше скажу, що було підтверджено пуски з підтвердженим знищенням. Ан. Ми його збивали не ПЗРК, а "Буками". Це було в "ЛНР". Він там один був збитий із десантниками. Потім його взяли на себе якісь хлопці, нібито вони його з кулемета ушатали. Але я знаю, хто його збив", – зізнався Григорян.

Один із паспортів бойовика Дмитра Григоряна. Скриншот відео

За участь у війні на Донбасі Григорян отримав нагороду. Скриншот відео

Терорист Григорян, причетний до знищення Ан-26 ЗСУ. Скриншот відео

Савицький Дмитро ("Сова"): зізнався в знищенні Іл-76 з десантниками ЗСУ

У третій частині ролика міститься запис розмови "куратора" з терористом, який збив Іл-76 у луганському аеропорту в червні 2014 року. На його борту загинуло 49 захисників України.

"Я самоучка, досвід є. "Игла" (ПЗРК. – Ред.). І в Слов'янську був. Було два бойових пуски. Один нормально, а один так. По великому транспорту. Там два розрахунки було – ми і ще один. Дві одразу ж, а потім третя (йдеться про пуски ракет. – Ред.). Дві там проср*ли, балони закисли. Ми поки балон поміняли, наступний вже... А там же ще з "Утеса" (добивали літак із кулемета. – Ред.). Два точно влучило. Один у ліву частину, під крилом, а другий – у хвості", – розповів про свій злочин найманець.

Дмитро Савицький збив український Іл-76. Скриншот відео

Терорист "Сова" причетний до загибелі 49 українських воїнів. Скриншот відео

Нагадаємо, що раніше народний депутат України від "ЄС" Володимир Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих у Білорусі "вагнерівців", а також квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Крім того, парламентарій опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спецоперацію СБУ щодо затримання найманців із російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Через деякий час Ар'єв оприлюднив і відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, якого було також затримано серед бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі. До ролика політик доклав чергові копії документів, що вказують на проведення операції українськими спецслужбами, яку заперечують в Офісі президента.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівців", скандал довкола можливої державної зради керівника ОПУ, який щодня тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал