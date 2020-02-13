"Ополченців" не було!" Спільник "ДНР" розповів, як провалився план захоплення Маріуполя

Російський терорист "ДНР" Геннадій Дубовий ("Кореспондент"), який називає себе військкором "Новоросії", зізнався, що у 2014 році окупанти втратили надію захопити Маріуполь, оскільки за нього не було кому воювати.

В інтерв'ю сепаратистському YouTube-каналу він розповів, що в армію загарбників не хотів вступати ніхто з місцевого населення, тому їм просто не вистачило людського ресурсу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що, масовий рух був тут "ополченський"? Його не було! Згадай серпень 2014 року – реально тих, хто воював, було плюс-мінус 4 тисячі осіб. Решта нас підтримували інформаційно і на мітингах", – обурився терорист.

Терорист "ДНР" Геннадій Дубовий

"Ось якщо Донецька область – 5 мільйонів населення – скільки статевозрілих мужичків здатні взяти зброю в руки? Ну мінімум 2 мільйони, ну нехай мільйон. Нехай 10% вони дали б. Це скільки? А тепер уяви собі таку масу. Не те, що тоді не було зброї, – вона би з'явилося, коли треба. Кому її роздавати? Ми не взяли Маріуполь з різних причин. Я пам'ятаю, як з-під Оленівки, не буду називати, зараз він велика людина, дзвонить і каже: "Як я можу закрити цей напрям? У мене на 10 км три людини? Куди нам наступати?" – згадав про грандіозний провал окупантів на Донбасі Дубовий.

Крім того, він підкреслив, що бойовики ще у 2014 році знали про те, що Донбас не буде "приєднаний" до Росії за прикладом Криму.

"Мені було ясно ще у 2014 році, що це гібрид Придністров'я з Карабахом. Про те, що тут нічого не буде, мені було ясно після зустрічі Володимира Путіна з відомим представником світових фінансових кіл", – сказав Дубовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

російські терористи на Донбасі 10 лютого втратили вісім осіб убитими. У зв'язку з цим відомий підрозділ окупантів "Призрак" почав поспіхом залишати позиції.

Тим часом російські окупаційні адміністрації почали вимагати списки співробітників підприємств в ОРДЛО. Мета таких дій – визначити мобілізаційний резерв через некомплект підрозділів терористів на фронті.

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