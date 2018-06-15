"Опинишся на дні річки": скандальна суддя розкрила правду про хабарі та погрози

Скандальна суддя Шевченківського райсуду Києва Вікторія Світлицька зізналася, що приймала судові рішення у справі про арешт майна компаній нардепа Дмитра Святаша за хабарі і під погрозами.

Як написала вона на Facebook, близько місяця тому до неї прийшли люди, які одразу почали їй погрожувати.

"Сказали, що або я буду слухняною дівчинкою, і скасовую арешт в рамках цієї справи, отримуючи за це хорошу суму, або можу попрощатися з посадою судді, і з спокійним, здоровим життям своєї родини (натякнули, що знають мою адресу, і запитали, як справи у моєї дочки)", - написала вона.

За словами судді, вона відмовилася.

"Після моєї відмови, погрози стали більш прямолінійними... Мені просто сказали, що такі як я - ті, що не бажають допомагати хорошим людям, незабаром опиняються на дні річки, і прямий тому доказ - два небіжчика і людина в реанімації, який теж ненадовго там затримається. Тут я злякалася не на жарт, часу щось вирішувати у мене не було, і я була змушена скасувати арешт в рамках цього виробництва, не чекаючи ні представників звинувачення, ні потерпілих, тому що робила це практично "під дулом пістолета", - стверджує Світлицька.

Вона додала, що через деякий час їй подзвонив вже сам нардеп і вони домовилися про особисту зустріч.

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"На цьому тижні мені знову надійшов дзвінок - на цей раз, дзвонила вже особисто людина, в чиїх інтересах діяли ці бандити і запропонувала особисту зустріч. У мене не залишалося нічого іншого, крім як погодиться, тому що я дорожу своїм здоров'ям і здоров'ям своєї сім'ї. Саме цей запис і потрапив в інтернет, ставши предметом уваги журналістів і активістів", - зазначила суддя.

Йдеться про запис, який 13 червня був оприлюднений в Facebook.

"Зараз я хочу звернутися до тієї самої широкої громадськості та ЗМІ, і повідомити, що, як би страшно мені не було, особливо, коли я дізналася, що за всім цим стоїть народний депутат Дмитро Святаш, я відмовила цим бандитам у співпраці і на даний момент готую заяву до Вищої ради правосуддя за фактами тиску на суд, і, відповідно, в Національну поліцію за фактом погроз життю судді", - додала Світлицька.

У той же час на сторінці Шевченківського райсуду Києва зазначено, що опублікована Світлицькою інформація насправді є фейком. За їхніми даними, сторінку судді зламали хакери.

"Факт злому сторінки було виявлено суддею безпосередньо після розміщення зазначеної інформації. Зараз правоохоронними органами зареєстровано заяву по вищевикладених фактах", - сказано в повідомленні.

Пізніше суддя на своїй сторінці спростувала факт злому.

Вона вважає, що на її ситуацію не звертають уваги і не збираються проводити розслідування.

"Простіше сказати, що нічого не було і продовжити ховатися, як миша під віником. Це нелюдяно. Це низько. Це так в дусі Шевченківського районного суду Києва. P.S. Напевно краще я відкличу свою заяву з ВККС і повернуся в свій улюблений Жовтневий районний суд Запоріжжя", - сказано в повідомленні.

Світлицька також надала копію своєї заяви.

facebook.com/victoriya.belaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлицька вже фігурувала в судових скандалах.

Нагадаємо, в ході розгляду в Солом'янському суді столиці 15 лютого справи одеського мера Геннадія Труханова стався конфлікт між представниками радикалів з С14 і "тітушками", в результаті чого був поранений співробітник Національної поліції.

Саме Світлицька прийняла рішення про те, щоб відпустити підозрюваного колишнього бійця добровольчого батальйону "Донбас" Олександра Федорченко з-під арешту.