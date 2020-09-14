Операцію щодо "вагнерівців" злили так само, як і "гру" з Анзором, – Мосійчук

Спецоперацію українських спецслужб з виявлення замовників замахів на народного депутата VIII скликання Ігоря Мосійчука, добровольців АТО Аміну Окуеву і її чоловіка Адама Осмаєва "злили", як операцію щодо "вагнерівців".

За словами Ігоря Мосійчука в коментарі OBOZREVATEL, розслідування спроби замаху на нього на даному етапі – це спроба прикрити реальний "злив" справи, який стався раніше.

Служба безпеки України розслідує кримінальну справу про замовлення вбивства Мосійчука і екскомандира одного з добровольчих батальйонів главою Урус-Мартанівського району Грозного Валідом Абдурешідовим і один із заступників глави уряду Чечні. У спецслужбі повідомили, що Офіс Генпрокурора звернувся до австрійських правоохоронців з проханням про допомогу в справі.

Колишній нардеп назвав дурістю звернення Офісу генпрокурора до австрійських правоохоронців з проханням про допомогу нібито на підставі того, що найнятий для організації вбивства громадянин РФ проживає в Австрії. Мосійчук уточнив, що мова йде про Маміхана Умарова, відомого як "Анзор з Відня", якого вбили в передмісті столиці Австрії 4 липня. Його смерть також, на думку Мосійчука, стала наслідком "зливу" контррозвідувальної гри українських спецслужб.

Після першого замаху Мосійчук познайомився з Умаровим, який злив тодішньому нардепу кілька аудіозаписів, що стосуються підготовки вбивства його, а також Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої.

Після знайомства з Умаровим і його допиту в українському посольстві у Відні з Мосійчуком зв'язалася контррозвідка СБУ і запропонувала організувати гру, метою якої повинен був стати вихід на замовників замахів.

В рамках цієї гри українські спецслужби організували другий "замах" на нардепа.

Так, співробітники контррозвідки дали Анзору контакти підставного "кілера" і влаштували так зване стеження за Мосійчуком, передаючи всі матеріали замовникам нового замаху до Чечні.

Виконавцем повинен був стати колишній командир роти Нацполіціі "Східний корпус" Олег Ширяєв. Він домовився з Анзором про всі деталі – "кілер" за гроші повинен був надати відео вбивства.

Ширяєв навіть отримав передоплату в розмірі $20 000 від оточення Кадирова.

Потім, за словами Мосійчука, в Україні змінилася влада і операція застопорилася.

Співробітник СБУ Олександр Поклад, який організував "гру", перестав виходити на зв'язок. Не відповідали в спецслужбах і на дзвінки Анзора.

Через кілька місяців Поклад зізнався Мосійчуку, що всіх оперативників у справі фактично усунули.

Колишній народний депутат зустрівся з новим главою СБУ Іваном Бакановим, але ситуація не змінилася.

Анзора також насторожило мовчання українських спецслужб. Крім того, йому заборонили в'їзд до України.

"Зараз, після вбивства Анзора, після історії з Навальним, стало очевидно, що захід йде на загострення з Росією, і СБУ треба просто "прикрити зад". Тому і з'явилося рішення Шевченківського суду про продовження терміну розслідування з 30 липня 2020 року до 30 липня 2021 року", – пояснив Мосійчук.

За його словами, в період з травня 2019 року по січень 2020 спецслужби повністю каналізували розслідування.

"Це менша історія, ніж з "вагнерівцями", але з того ж ряду", – підкреслив Мосійчук.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, колишній народний депутат Ігор Мосійчук розповів, як контррозвідка СБУ розіграла другий замах на нього і нібито "злила" гучну справу.

Нагадаємо, в Австрії був застрелений чеченець Маміхан Умаров, більш відомий як "Анзор з Відня". Він зізнався, що брав замовлення на вбивства в різних країнах, в тому числі і в Україні.

OBOZREVATEL розповів, що пов'язувало Анзора з австрійськими та українськими спецслужбами, чому його розгорнули на кордоні України і що сталося напередодні вбивства.

Першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.

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