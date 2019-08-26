З приводу виступу на російському тб українських "військових" разом із представниками незаконних збройних формувань рф.

Люди, які представилися "військовослужбовцями ЗСУ", зустрілися з терористами незаконних збройних формувань РФ у студії "Останкіно" Факти

Одного з персонажів я знаю.

Взимку він виступав зі зверненням до ОБСЄ із вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом, але приховав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.

Тоді Рада резервістів мала з ним розмову у присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.

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Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і порадив викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.

Я побачив у його діях та словах ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.

Цього зроблено не було, не знаю, з яких причин. Скоріше за все - не сприйняли серйозно.

Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаявся.

Операція "примирення" набирає обертів.

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