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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Операція "примирення" набирає обертів

14.6т

З приводу виступу на російському тб українських "військових" разом із представниками незаконних збройних формувань рф.

Люди, які представилися "військовослужбовцями ЗСУ", зустрілися з терористами незаконних збройних формувань РФ у студії "Останкіно"

Люди, які представилися "військовослужбовцями ЗСУ", зустрілися з терористами незаконних збройних формувань РФ у студії "Останкіно"

Факти

Операція "примирення" набирає обертів

Одного з персонажів я знаю.

Взимку він виступав зі зверненням до ОБСЄ із вимогою до ГШ відвести війська. Він тоді назвав себе резервістом, але приховав своє справжнє ім'я (Грживач Олексій Олександрович) під псевдо Олекса Довбуш.

Тоді Рада резервістів мала з ним розмову у присутності офіцерів ГШ, записану на камеру.

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Під час розмови стало зрозуміло, що людина завербована. Я висловив свою позицію старшим офіцерам і порадив викласти відео розмови в мережу, а персонажа віддати контррозвідці.

Я побачив у його діях та словах ознаки спланованої інформаційно-психологічної операції спецслужб РФ. Тож рекомендував негайно почати протидіяти.

Цього зроблено не було, не знаю, з яких причин. Скоріше за все - не сприйняли серйозно.

Тепер цей агент спецслужб росії виступає із терористами на каналах РФ, позиціонуючи себе, як бійця ЗСУ, що покаявся.

Операція "примирення" набирає обертів.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
війна пропаганда
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Після Савченко - не дивно..
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Пане модератор,ми дійшли до межі здорового глузду. Вірно,що не модеруєш дискусію:але-дискусію! Треба групу "какашек" все таки відрізати від дискурсів-гадять же-смердить! Єдине,що Вас,пане модератор,може виправдати,-це необхідність "вычислить" адреси тролів з наступним процесом висвітлення "на дошці пошани". Якщо так,то я потерплю.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Ми про це знали...навіть я,як пересічна людина...На фейсбуці ці "воїни" топили НАС -25%- і Порошенка. Серед цих ЗЕ(а саме ЗЕ-є центром таких "ідеологій"=як інструмент). Тому нічого дивного чи незвичного я не побачив.Сьогодні вони мобілізують певну частину на "примирення",але як показала ХОДА Ветеранів і Патріотів ця "акція примирення" нічого по суті не міняє. Всі залишаться"при своїх+думках і позиціях"-одним принесе СУМ у душу,іншим дасть привід надіятися,що повернеться СРСР=РФ. Тепер залишилось СТАТИ Проти капітуляції і бити колаборантів при першій можливості. Слава Україні!
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