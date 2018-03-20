Операція на Донбасі: Наєв пообіцяв розмовляти з "Л/ДНР" "мовою сили"

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що не має повноважень встановлювати контакт з ватажками терористів "Л/ДНР".

В інтерв'ю "Укрінформу" він пояснив, що у нього немає таких важелів, і, перш за все, бажання встановлювати контакт з ватажками терористичних організацій.

"Вони є терористами, а з терористами я, як військовий керівник, можу розмовляти лише на добре відомому мені мовою. Мовою військової сили. З цього і будуть виходити будь-які відносини з ними", - наголосив генерал-лейтенант.

Наєв також зазначив, що щодо інших питань, зокрема, мінського процесу, "є певні політичні фігури України, вони цим займаються".

"І дай Бог їм успіху в тому напрямку", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", також Наєв озвучив головне відмінність нової операції на Донбасі від АТО.