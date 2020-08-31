На этих выходных феерия с задержанием российских наёмников т.н. ЧВК “Вагнер” в Беларуси и последующей переквалификацией этой истории в некий слив “спецоперации” СБУ получила продолжение. Причём прямое продолжение не только в контексте сохранения температуры подогрева и ажиотажа вокруг информационной волны относительно “некоего слива” СБУ, но уже и с намёками на Генеральную прокуратуру Украины.

И, традиционно, в новом набросе от российских пропагандистов, принимали участие российские информационные ресурсы, аффилированные ГРУ, и “полезные” украинские СМИ. Но, обо всём по порядку!

После того, как на прошлой неделе в эфире передачи “Право на владу” канала “1+1” экс-начальник ГУР МО Украины Виктор Гвоздь фактически обнулил карьеру офицера ГРУ Александра Коца, работающего под легендой журналиста “Комсомольской правды”, креативному отделу ГРУ срочно нужно было выдать на-гора отвлекающий внимание материал. И им, не поверите, оказалось признание одного из задержанных в Беларуси “вагнеровцев”.

Так, на YouTube канале Telegram-канала WarGonzo, являющегося напрямую подконтрольным ГРУ МО РФ и главным редактором которого является не менее известный Семён Пегов, который недавно так же был задержан в Минске, а его ресурс распространял шокирующие истории о том ,что беларуский спецназ воюет на стороне ВС Турции в Сирии против войск Башара Асада и ВС РФ, появилось интервью некоего наёмника с позывным “Злой”. Что называется, “вот это поворот!” Но – не отвлекаемся…

Я уже даже не буду акцентировать внимание на том, что распространение данного “интервью” осуществлялось через российские информационные площадки, курируемые ГРУ. И вообще, тот факт, что это интервью записало именно WarGonzo, для меня видится ужасающим просчётом. Ведь креативный отдел ГРУ даже не потрудился использовать менее, извините, зашкваренную площадку. Например, как это было сделано для аналогичного же интервью, данного якобы куратором “спецоперации СБУ” малоизвестной журналистке Любовь Величко, для её ещё менее известного YouTube канала.

Хотя, конечно, оба интервью сняты по классической схеме, с использованием явно подставных лиц. Ведь, что в интервью “куратора спецоперацией СБУ”, что в интервью “вагнеровца”, если эти люди и вправду те, за кого себя выдают, то их, не смотря на маски, капюшоны и очки, вполне можно идентифицировать. А потому их роль явно выполнялась статистами, декламирующими заученный текст, посвященный всё той же теме.

Но, возможно, в данном интервью мы услышим, что-то новое для себя? В определенном смысле – да.

Так, наёмник с позывным “Злой”, отметил, что возвращал арестованных “вагнеровцев” сын Лукашенко (так как я и писал ранее, что это исключительно была его инициатива), но по веской причине - "генпрокурор Украины не приехала". А вот этого раньше не было и с учетом того, что нынешняя гибридная информационная волна уже укрыла СБУ, Офис президента и пытается распространиться на ВСУ, Генпрокуратура – это новое направление в большом тренде по дискредитации органов власти и силовых структур Украины.

По версии “вагнеровца”, которая один в один соответствует “расследованию” Александра Коца от 6 августа, опубликованному на “Комсомольской правде”, и 18 августа на украинском (украинском ли?) ЦЕНЗОР.НЕТ (который, кстати и это “интервью” опубликовал намедни), СБУ планировала выманить их на территорию Украины в сколь возможно максимальном количестве, причем, при поддержке некой третьей стороны (привет ГРУшная конспирология про спецслужбы США?)

И не могу не уделить внимание ещё одному важному показанию интервьюированного – по его словам, когда в СИЗО к арестованным россиянам приехал консул, он заявил, что не понимает, что происходит, но понимает одно – их подставили.

А теперь, самое интересное: почему это интервью – ложь? Да, в принципе, потому, как и прежде я писал – в таком количестве, 33 человека, выезжающие за пределы РФ, боевики ЧВК “Вагнер”, являющейся филиалом ФСБ, не могут выехать без ведома материнской компании, с пропиской на Лубянке.

Любое перемещение этих людей по контрактам вне юрисдикции ФСБ за пределами РФ строго отслеживается и то, что консул России в Беларуси не знал, что происходит с 33 наёмниками, прибывшими в зону его ответственности и для чего они прибыли и куда направляются, не более чем бред сивой кобылы.

И ещё раз напомню, что подобные командировки помимо нахождения на особом учёте у покровительствующей наёмникам, особенно с многолетним боевым опытом, организации ещё и тщательно оформляются. То есть, подписывается контракт, передается аванс за работу, оформляются страховки жизни и здоровья и ещё целый ряд документов, по которым без труда отслеживается конечный бенефициар, например, украинская сторона, если она таковой являлась.

Но, выходит, что дававший 24 августа интервью Любови Величко “куратор спецоперации”, по сути, выманивал “вагнеровцев” в никуда, а прозвучавшее намедни интервью “вагнеровца” WarGonzo подтверждает, что сами же матёрые наёмники ехали, по сути, вслепую.

И если в такой контекст кто-то верит, то извините, я могу вам лишь посочувствовать. А вот для чего настолько примитивная разыгровка используется, причем даже без смены информационных площадок (то ли из-за отсутствия новых лиц, то ли из-за откровенного наплевательства на конспирацию – ведь и так проглотят) так не только для того, чтобы сохранить необходимый уровень внимание к скандалу, но и расширить зону поражения Генпрокураторой.

В остальном же – ничего нового, однотипный фон и на манеже всё те же. Либо, в самом деле, дефицит кадров, либо профессиональная деградация не позволяет работать изящней.

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