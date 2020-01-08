Операція ФСБ: в скандалі з російською блогеркою в Києві вказали на "російський слід"

Скандал з російською блогеркою Олександрою Мітрошиною в Києві може бути постановкою спецслужб РФ.

Про це у своєму блозі написав Фашик Донецький. Він акцентував увагу на вдало обраній даті для скандалу і ряді інших важливих чинників.

"Почнемо з того, що кращого приводу посварити між собою українців, ніж на Різдво, важко придумати. Також згадуємо вчорашні топ новини дня – однією з найбільш обговорюваних була відправка в пекло Заура, с*ку, яка знущалася над Іриною Довгань в Донецьку. Отже, що маємо на сьогодні: вдало обраний час – вихідний, Різдво, плюс максимальна кількість аудиторії", – пояснив блогер.

Крім того, він звернув увагу на специфічну постановку відео, що потрапило в мережу: українець, стоячи на колінах, запитує про приналежність Криму, на що йому відповідають "яка різниця". На думку Фашика, тут українець символізує свою країну на колінах, якій розповідають про те, що "різниці немає".

"І починається треш. Починається театр під назвою "храшданська війна": шм*ра з руцкагаварясчей щелепою після слів про те, шо кацапи вбивають людей на Донбасі, трохи переграла і заявила, що у неї сім'я на росії. Ну, а після заяв хлопця про те, що тоді зі шм*рою все ясно, товариш майор знову палиться, бо макака заявляє, що вона не за росію, а за мир у всьому світі. Майже не попалися, чесно. Далі йде чиста Луб'янка, цитую: "ти за Україну? У психлікарню. Згадай наші слова, ти ще не раз на колінах стояти будеш. Мені зараз дуже шкода, що немає самосуду". І знову здрастуйте, товаришу майор - ваш підлеглий визубрив методичку і трошки палиться", – розповів Фашик.

"Можливо це постановочне відео від іпсо рф, можливо спектакль для фанатів Порошенко з меседжем "ми тут влада, ми не лохи" [всі вчора забули про гучну поїздку Зеленського в Оман, ага], можливо шоу від Авакова, який хоче знову показати свою значимість як під час вистави з чуваком на мосту. Правда, є старе прислів'я: хочеш дізнатися хто - дізнайся, кому вигідно. Вигодонабувачем від скандалу з відео є саме рф і ніхто інший, Україна і суспільство отримали черговий клин і поділ суспільства на табори", - підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві поліція затримала активістів, які намагалися перешкодити проведенню заходу з російської блогеркою Олександрою Мітрошиною.

Ввечері 6 січня поліція відпустила Леоніда Овчаренко та Олексія Кальницького. При цьому на них були складені адмінпротоколи за хуліганство.

Мітрошина відреагувала на інцидент на своїй сторінці в Instagram, де назвала українських активістів провокаторами і вибачилася перед своїми підписниками за зірвану зустріч.

Також блогерша заявила, що проти анексії Криму.

Пізніше в мережі опублікували прізвища та фото осіб, які вчинили напад на активістів в Києві, що задали питання про Крим блогерці Мітрошиній.

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