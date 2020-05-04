Операція "Баум" 3.0: як засоби захисту продавалися держкомпаніям за подвійною і потрійною ціною
Маски, які представники Офісу президента завезли в Україну за завищеними цінами, прикриваючись гуманітарними вантажами, продавали втридорога на тендерах і державним установам.
Про це в третій частині свого розслідування щодо операції "Баум" написала в Facebook журналістка Світлана Крюкова.
За її даними, всі комерційні вантажі, які в медійній площині подавалися Офісом президента як гуманітарні, були продані. Як приклад Крюкова привела державні закупівлі, в рамках яких компанія "Укргазвидобування" за двома договорами від 22 квітня купила маски, респіратори і дезінфектанти без зазначення кількості кожного найменування на загальну суму в 58 млн гривень ще й з ПДВ.
"Якщо перший уряд профанів продав з країни всі маски на експорт, то другий – почав завозити все це назад тільки втридорога. У розрахунку на дурня, на те, що ніхто нічого не зрозуміє, ніхто нічого не дізнається. Гуманітарні вантажі, на яких в кожному виступі піарився президент, виявилися негуманітарними, хоча розмитнювати за нульовою ставкою і без ПДВ", – висловилася журналістка.
"Хороша історія про те, як Офіс президента сприяв контрабанді засобів індивідуального захисту, звільняючи вантажі від мит і ПДВ. А потім посприяв у придбанні цих же засобів індивідуального захисту держкомпаніями за подвійною, а в деяких випадках за потрійною ціною. Ось де чорт і деталі", – підсумувала Крюкова, пообіцявши продовжити резонансне розслідування.
OBOZREVATEL писав, як все починалося:
Журналісти дізналися, що оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на пост глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні, який стоїть за цими схемами разом з Кирилом Тимошенком, заступником глави Офісу президента України. Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство саме завдяки Тимошенку.
У мережі опублікували документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів в яких опинилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися за дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення і передав "привіт" главі редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібер-атаки заступник голови ОП нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
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