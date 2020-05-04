Операція "Баум" 3.0: як засоби захисту продавалися держкомпаніям за подвійною і потрійною ціною

Маски, які представники Офісу президента завезли в Україну за завищеними цінами, прикриваючись гуманітарними вантажами, продавали втридорога на тендерах і державним установам.

Про це в третій частині свого розслідування щодо операції "Баум" написала в Facebook журналістка Світлана Крюкова.

За її даними, всі комерційні вантажі, які в медійній площині подавалися Офісом президента як гуманітарні, були продані. Як приклад Крюкова привела державні закупівлі, в рамках яких компанія "Укргазвидобування" за двома договорами від 22 квітня купила маски, респіратори і дезінфектанти без зазначення кількості кожного найменування на загальну суму в 58 млн гривень ще й з ПДВ.

Операція "Баум" 3.0: оточення Зеленського навар десятки мільйонів на "гуманітарних" масках

"Якщо перший уряд профанів продав з країни всі маски на експорт, то другий – почав завозити все це назад тільки втридорога. У розрахунку на дурня, на те, що ніхто нічого не зрозуміє, ніхто нічого не дізнається. Гуманітарні вантажі, на яких в кожному виступі піарився президент, виявилися негуманітарними, хоча розмитнювати за нульовою ставкою і без ПДВ", – висловилася журналістка.

"Хороша історія про те, як Офіс президента сприяв контрабанді засобів індивідуального захисту, звільняючи вантажі від мит і ПДВ. А потім посприяв у придбанні цих же засобів індивідуального захисту держкомпаніями за подвійною, а в деяких випадках за потрійною ціною. Ось де чорт і деталі", – підсумувала Крюкова, пообіцявши продовжити резонансне розслідування.

OBOZREVATEL писав, як все починалося:

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