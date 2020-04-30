Операція "Баум" 2.0: журналістка розкрила подробиці афери оточення Зеленського

Бізнесмен із Росії Борис Баум, який замішаний у масштабній афері з медичним вантажем із Китаю, отримав українське громадянство саме завдяки другому фігуранту корупційної схеми – заступнику голови Офісу президента Кирилу Тимошенку.

Про це у другій частині свого розслідування про операцію "Баум" написала у Facebook журналістка Світлана Крюкова. Вона наголосила, що підприємець є претендентом на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

"Бізнесмен, ділок, представник "лужниківського угруповання", донедавна проживав у Москві. Отримав українське громадянство за сприяння Кирила Тимошенка, який є секретарем штабу з протидії епідемії. І на якого було покладено функцію щодо забезпечення держави засобами індивідуального захисту, а також ПЛР і експрестестами, дефіцитними в Україні. Саме в цей час своє плече Кирилу підставив Баум, опинившись у потрібний час у потрібному місці", – стверджує вона.

Оточення Зеленського влаштувало масштабну аферу з медичним вантажем із Китаю – журналістка

Крюкова наголосила, що частина товарів, які перевозили спочатку Боїнги SkyUp, а потім і літаком "Мрія", призначалася для комерційних мереж. Тепер скандал набирає обертів, тому президенту Володимиру Зеленському рано чи пізно доведеться відповісти на низку незручних запитань.

"Хто і коли ухвалив рішення про перевезення комерційних вантажів разом із вантажами, призначеними для медустанов? Чому до вчорашнього дня нам ніхто не сказав, що цими літаками, на яких так сильно піариться президент, везуть комерційні вантажі? Які збуваються в українських мережах. За завищеною ціною. З якої причини не розкрита структура витрат? Інакше кажучи, скільки вантажів і ким оплачується для потреб медичних установ і комерційних мереж?" – зазначає вона.

Чартерні вантажі з Китаю

Крюкова також поцікавилася, чому через організовану афери товари, які надходять для потреб української медицини, передаються без будь-яких транспортних документів. А товари з Китаю не проходять лабораторні аналізи.

Невідомо й те, чи існують на такі вантажі сертифікати якості та відповідності, підтверджені в Україні.

"Чи це фуфел? А якщо так, то чи не соромно вам піаритися на цій ху*ні? І яка роль пана Баума в усій цій історії?" – додала вона.

За її словами, частина тестів, отриманих із Китаю, виявилися невалідними, а отже за це хтось заплатив.

"І хто нарешті оплачує транспортування? Держава, комерційні мережі, конкретні меценати чи все разом у складчину? Якщо це так – у яких частках?" – підсумувала Крюкова.

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