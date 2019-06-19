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"Опер їхав п'яний вщент": подробиці ДТП з родиною на Херсонщині

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Співробітник поліції, який став учасником смертельної ДТП з родиною на Херсонщині, нібито керував авто в стані алкогольного сп'яніння.

Про деталі НП повідомив у Facebook волонтер і блогер Роман Сініцин. "П'яний вщент м...р учора вбив сім'ю в Херсонській області. Звати його – Калінін Євген Олександрович. Працює старшим опером у Кримському ГУНП, а до цього працював у Каланчацькому райвідділі області", – зазначив він.

Сініцин стверджує, що від огляду працівник поліції відмовився. Він також додав, що батько поліцейського – колишній керівник поліції Херсонщини Олександр Калінін.

ДТП за участю поліцейського під Херсоном

ДТП за участю поліцейського під Херсоном

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"Опер їхав п'яний вщент": подробиці ДТП з родиною на Херсонщині

Facebook Романа Сініцина

Раніше в ГУНП Криму повідомляли, що поліцейський скоїв ДТП поза службою на власному автомобілі BMW. У декларації Євгена Калініна за 2018 рік транспортного засобу не вказано.

Нагадаємо, що аварія за участю поліцейського трапилася 18 червня на трасі Скадовськ – Каховка. За попередньою інформацією, водій BMW здійснював обгін і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з ВАЗом.

У результаті загинув водій ВАЗа, його дружина і 10-річна дочка. Сам поліцейський отримав травми і був госпіталізований. Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі. Справу веде Державне бюро розслідувань.

ДТП за участю поліцейського під Херсоном

ДТП за участю поліцейського під Херсоном

Як повідомляв OBOZREVATEL,16 червня в с. Магдалинівка Херсонської області трапилася ДТП, в якій загинув водій і двоє дітей у віці 4 і 16 років. Легковий автомобіль, в якому перебували люди, злетів у канал.

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Теми
КриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаХерсон
Теги
ДТПавтоНаціональна поліція України
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