"Опер їхав п'яний вщент": подробиці ДТП з родиною на Херсонщині

Співробітник поліції, який став учасником смертельної ДТП з родиною на Херсонщині, нібито керував авто в стані алкогольного сп'яніння.

Про деталі НП повідомив у Facebook волонтер і блогер Роман Сініцин. "П'яний вщент м...р учора вбив сім'ю в Херсонській області. Звати його – Калінін Євген Олександрович. Працює старшим опером у Кримському ГУНП, а до цього працював у Каланчацькому райвідділі області", – зазначив він.

Сініцин стверджує, що від огляду працівник поліції відмовився. Він також додав, що батько поліцейського – колишній керівник поліції Херсонщини Олександр Калінін.

ДТП за участю поліцейського під Херсоном

Facebook Романа Сініцина

Раніше в ГУНП Криму повідомляли, що поліцейський скоїв ДТП поза службою на власному автомобілі BMW. У декларації Євгена Калініна за 2018 рік транспортного засобу не вказано.

Нагадаємо, що аварія за участю поліцейського трапилася 18 червня на трасі Скадовськ – Каховка. За попередньою інформацією, водій BMW здійснював обгін і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з ВАЗом.

У результаті загинув водій ВАЗа, його дружина і 10-річна дочка. Сам поліцейський отримав травми і був госпіталізований. Кримінальне провадження відкрито за ст. 286 ч. 3 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі. Справу веде Державне бюро розслідувань.

ДТП за участю поліцейського під Херсоном

Як повідомляв OBOZREVATEL,16 червня в с. Магдалинівка Херсонської області трапилася ДТП, в якій загинув водій і двоє дітей у віці 4 і 16 років. Легковий автомобіль, в якому перебували люди, злетів у канал.

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