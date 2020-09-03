ОП про протест через суддю Вовка: у Зеленського немає повноважень втручатися в скандал

Згідно з повноваженнями, президент України Володимир Зеленський не має права втручатися в скандал із суддями Окружного адміністративного суду Києва, а також рішення Вищої ради правосуддя не усувати главу ОАСК Павла Вовка.

Про це йдеться у заяві Офісу президента, поширеній 3 вересня в соцмережах після мітингу під будівлею ОП. Протестувальники вимагали реакції глави держави на перебіг розслідування.

"Конституцією України встановлено чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Це вже неодноразово тлумачилося в рішеннях Конституційного суду і пояснювалося в численних коментарях експертів-юристів", – наголосила пресслужба Зеленського.

Уточнюється, що президент України, згідно з повноваженнями, які дає йому Конституція, не має права або обов'язку давати оцінку рішенню судів або звинуваченням проти суддів. Крім того, президент не може скасовувати дію презумпції невинності.

"Президент, як і будь-який громадянин у державі, може поділитися своїми враженнями про певну резонансну інформацію, що стосується відкритих даних кримінальних проваджень, але не більше", – зазначили в ОП.

У Зеленського додали, що "взяли до відома всю інформацію про можливі порушення закону представниками судової гілки влади, а також щодо розгляду відповідних звинувачень у Вищій раді правосуддя".

Протестувальник під ОП. 24 Канал

3 вересня під будівлею Офісу президента влаштували перформанс "Та послухай ти вже ті плівки", пише "24 Канал". Йдеться про записи, які раніше оприлюднило НАБУ і які можуть свідчити про корупцію і спробу захопити владу ОАСК.

На акції демонстранти одягнули маски вовків та обмотали людину з маскою Зеленського плівкою. Протестувальники вимагали реакції президента на скандал із київськими суддями.

Активісти прийшли на акцію в масках. 24 Канал

Перформанс під стінами ОП. 24 Канал

Люди вимагали реакції Зеленського. 24 Канал

"Судді ОАСК, фактично, на цих плівках обговорюють захоплення влади, управління державними органами, розповідають про те, що їм належить як ОАСК, так і Конституційний суд. Тобто, фактично, керують обома судами", – заявила активістка Катерина Бутко.

Частина активістів тримала в руках роздруковану розшифровку "плівок Вовка". 24 Канал

Вона стверджувала, що президент є єдиною персоною, який може ліквідувати ОАСК. Саме цього насамперед вимагали протестувальники.

Повідомлення пресслужби ОП у Telegram. Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 14 серпня підписала подання до Вищої ради правосуддя про усунення з посади голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та інших суддів.

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи Окружного адмінсуду Києва, зокрема його голову – Павла Вовка.

Правоохоронці підозрюють суддів у тому, що вони, діючи в складі злочинної організації на чолі з головою ОАСК, намагалися захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) і створювали штучні перешкоди в їх роботі.

Сам голова ОАСК заявив, що перебуває в Україні й ні від кого не ховається, а повідомлення про підозру не отримував.

1 вересня Вища рада правосуддя (ВСП) відмовилася тимчасово відсторонити Вовка з посади.

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