У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі після "нормандських переговорів"

В районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 12 вересня не було обстрілів з боку збройних формувань РФ.

По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Про це написала пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook.

"Минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника зафіксовано не було", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ дотримувалися домовленостей, що вступили в дію 27 липня. Виконували свої завдання й інші складові сил оборони Об’єднаних сил. Зокрема, підрозділи ДСНС спільно з військовослужбовцями ЗСУ ліквідували осередки пожеж в районах населених пунктів Кримське та Катеринівка на Луганщині.

Від початку поточної доби, 13 вересня, у смугах відповідальності українських військових режим припинення вогню також повністю зберігався. Ситуація в районі проведення ООС залишалась контрольованою захисниками України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 8 вересня бойові травмування отримали двоє українських військових.

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