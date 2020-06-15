На Донбасі в понеділок, 15 червня, озброєні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Втрат від початку доби в рядах Об'єднаних сил не було. Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці в Facebook.

Вогонь противник відкрив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новоселівки Другої. Терористи використали протитанковий ракетний комплекс.

Карта ООС

"Українські військовослужбовці діяли рішуче й адекватно відповіли російським загарбникам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність", – сказано в повідомленні.

В ООС додали, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Стрілянина на Донбасі затихла: в ООС повідомили про одне порушення режиму припинення вогню

Стрілянина на Донбасі затихла: в ООС повідомили про одне порушення режиму припинення вогню

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