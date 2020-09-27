В ООС частково "приховали" зведення через обстріли військ РФ на Донбасі

На Донбасі в неділю, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Бойових втрат і поранень у результаті ворожих пострілів серед українських воїнів, станом на 17:00, не було. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Операції Об'єднаних сил.

При цьому військові не уточнили, відкривали українські захисники вогонь у відповідь, хоча в зведенні ця інформація зазвичай наводиться. Очевидно, постріли російських найманців були прицільними і ЗСУ могли відкривати вогонь.

Водночас в ООС підкреслили, що "Об'єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції, неухильно дотримуючись досягнутих домовленостей".

"Українські захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь-які провокаційні дії противника", – сказано в повідомленні.

Уточнимо: "Л/ДНР" порушили перемир'я пострілами зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Опитне. Зі стрілецької зброї – на ділянках лінії зіткнення неподалік н.п. Оріхове і Шуми.

Вечірнє зведення ООС

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил загинув 26-річний воїн ЗСУ з Івано-Франківської області Сергій Огінський. Його не стало 26 вересня. Хлопець був старшим солдатом 14-ї бригади, яка дислокується в Луганській області.