Війська Росії пішли на нову провокацію на Донбасі – штаб ООС

Дар'я Дурова Розслідування 18:15, 23.08.2020 Оновлено: 18:18, 23.08.2020

На Донбасі в неділю, 23 серпня, був зафіксований один факт порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Втрат серед Збройних сил України не було, повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

Кілька провокаційних пострілів зі стрілецької зброї і підствольного гранатомета відбулися біля Авдіївки. Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров'ю українських захисників, тому військовослужбовці ОС вогонь у відповідь не відкривали.

Військові підкреслили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

"Підрозділи, які залучені до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – сказано в повідомленні.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився зворушливий ролик із вітаннями від воїнів Збройних сил України на передовій для своїх рідних.

Коментувати
Розслідування

Дивіться також

День Державного прапора: 10 несподіваних фактів про жовто-блакитний символ України

Лукашенко заявив, що фото побитих протестувальників – постановка

Лист Кравчука щодо місцевих виборів надійшов у Раду, – Разумков

Тимошенко заразилася коронавірусом, вона у важкому стані

Егорова оскорбила воинов Украины: будет ли реакция власти?