Війська Росії пішли на нову провокацію на Донбасі – штаб ООС

На Донбасі в неділю, 23 серпня, був зафіксований один факт порушення режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Втрат серед Збройних сил України не було, повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

Кілька провокаційних пострілів зі стрілецької зброї і підствольного гранатомета відбулися біля Авдіївки. Озброєна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров'ю українських захисників, тому військовослужбовці ОС вогонь у відповідь не відкривали.

Військові підкреслили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

"Підрозділи, які залучені до відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях продовжують неухильно дотримуватися умов повного та всеосяжного режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – сказано в повідомленні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився зворушливий ролик із вітаннями від воїнів Збройних сил України на передовій для своїх рідних.