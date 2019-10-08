"Л/ДНР" різко змінили тактику на Донбасі: ЗСУ вистояли

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 8 жовтня, терористи "Л/ДНР" 4 рази порушили режим припинення вогню.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з української сторони не було. Про це на сторінці в Facebook поінформувала пресслужба ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Ілюстрація. ООС на Донбасі Експрес

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 1 обстріл поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли:

поблизу Луганського з напрямку Лозового – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Світлодарська з напрямку Лозового – з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого з напрямку Доломітного – з міномета калібру 82 мм.

Як писав OBOZREVATEL, днем раніше, 7 жовтня, озброєні формування Російської Федерації та її найманці 27 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат у ЗСУ не було.

У цей день терористи обстріляли низку населених пунктів, серед яких і селище Золоте-4, від якого повинні бути відведені війська.

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