Найманці Росії повернулися до дотримання тиші на Донбасі – ООС

На Донбасі в п'ятницю, 11 вересня, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил. Уточнюється, що дані наведені станом на 17:45. Про втрати серед воїнів ЗСУ не повідомляється.

У командуванні ООС підкреслили, що ситуація в районі проведення Операції залишається стабільною та повністю контролюється українським захисниками.

На всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим тиші зберігався повною мірою.

"Дотримуючись режиму припинення вогню, підрозділи Об'єднаних сил виконують завдання за призначенням", – сказано в повідомленні.

Військові зазначили, що українські підрозділи дотримуються умов припинення вогню і "перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника".

Нагадаємо, за минулу добу, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, СММ ОБСЄ раніше зафіксувала, що, всупереч домовленостям про перемир'я, терористи "Л/ДНР" вдалися до закладки мін на дорогах Донецької та Луганської областей.

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