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Терористи на Донбасі застосували нову тактику: що це означає

3.2тЧитати новину російською

Російсько-терористичні війська на Донбасі шантажують Збройні Сили України обстрілами житлових кварталів.

Про це заявив у ефірі ObozTV учасник АТО і відомий волонтер Мирослав Гай.

За словами волонтера, після переформатування АТО на операцію Об'єднаних сил українські військові на різних ділянках фронту почали діяти успішніше.

"Зокрема, були захоплені нові позиції, вигідніші тактично. ЗСУ періодично звітують про стратегічні покращення, захоплення населених пунктів. Про успіхи Збройних Сил свідчить і кількість полонених, які були захоплені ЗСУ", - зазначив він.

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Як наголосив Гай, росіяни та проросійські адміністрації намагаються ці успіхи нівелювати.

"Зараз у терористичних формувань, які є на Донбасі, немає сил для повномасштабного наступу. Ця ситуація швидко зміниться, якщо Росія надасть додаткову допомогу. Поки що сил у Донецьку і Луганську не вистачає на повноцінну протидію", - розповів він.

"Вони можуть нас лише шантажувати обстрілами житлових кварталів, щоб підняти невдоволення серед населення. Щоб населення почало протестувати. Це тактика залякування, щоби всі були невдоволені нашими успішними діями", - підсумував волонтер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 травня в результаті мінометного обстрілу терористами селища Залізне (Торецьке) Донецької області загинула 15-річна місцева жителька.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіПряма трансляціяЕфіри Oboz TVВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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