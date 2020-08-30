ЗСУ подавили безпілотник російських найманців на Донбасі – ООС

На Донбасі в неділю, 30 серпня, повний і всеосяжний режим припинення вогню не порушувався.

Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Операції Об'єднаних сил. Військові зазначили, що з початку доби і станом на 17:00 по всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців, які захищають українську територію, не було.

Водночас на Приазов'ї був зафіксований факт порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Так, у районі Широкиного задокументовано проліт БПЛА російських найманців. Дію квардокоптера негайно придушили українські засоби радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше використання.

"У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українським воїнами", – підкреслили в ООС.

Вечірнє зведення штабу ООС щодо ситуації на Донбасі. Facebook / Операція Об'єднаних сил

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу 29 серпня ЗСУ зафіксували на Донбасі два порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих у рамках переговорів ТКГ. Противник, зокрема, виявив вогневу активність.