Війна за незалежність України: "Л/ДНР" влаштували криваві провокації на Донбасі

У зоні проведення ООС на Донбасі в суботу, 12 жовтня, терористи "Л/ДНР " 11 разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів легкі поранення отримали двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Про це на сторінці у Facebook повідомила прес-служба ООС (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Водяного з напрямку Пікузів – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Пищевика з напрямку Верхньошироківського – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

двічі поблизу Новогнатівки з напрямку Стили – зі станкового протитанкового гранатомета та протитанкового ракетного комплексу;

неподалік Широкиного з напрямку Саханки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного з напрямку Азова – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Мар’їнки з напрямку Трудівського – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Карта ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Як писав OBOZREVATEL, під час бойових дій на Донбасі 11 жовтня обійшлося без поранень і втрат серед бійців ЗСУ.

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