"Л/ДНР" застосували важке озброєння на Донбасі: двоє бійців ЗСУ поранені

На Донбасі в середу, 22 липня, внаслідок обстрілів підтримуваних Росією терористів двоє захисників зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

За добу незаконні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, повідомляється на Facebook-сторінці ООС.

Уточнюється, що поранених захисників оперативно доставили в медичні установи і надали допомогу лікарів.

Карта ООС. mediarnbo.org

Протягом дня "Л/ДНР" застосовували важке озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на світанку терористи відкрили вогонь із мінометів калібру 120 мм по українських позиціях поблизу Майорська. З гранатометів і кулеметів загарбники обстріляли опорні пункти українських захисників поблизу Хутора Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів неподалік Мар'їнки та Лебединського.

Проти захисників населеного пункту Богданівка збройні формування РФ застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

Штаб ООС додав, що на ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів зафіксовано не було. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Facebook / Операція Об'єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Донецьку підтримувані РФ збройні формування обстріляли український стяг, який жителі запустили в небо над містом.