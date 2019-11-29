"Вважаю, що пора": нардеп-утікач Онищенко назвав дату повернення в Україну

Одіозний екснардеп і бізнесмен Олександр Онищенко, який втік з України в 2016 році і знаходиться в розшуку, заявив, що збирається повернутися до Києва 13 грудня.
"Я вважаю, що пора", – цитує політика Kyiv Post. Відзначається, що Онищенко пояснив рішення бажанням спростувати звинувачення в шахрайстві та відмиванні грошей.
У якості підтвердження свого наміру бізнесмен-втікач відправив журналістам копію квитка в економ-класі на літак команії Ryanair, який 13 грудня вилітає з Барселони до Києва. Онищенко також сказав, що живе в селі в Іспанії.
У матеріалі наголошується, що політ на літаку лоукостера "не дуже відповідає" Онищенку, який більше звик до розкішного способу життя.
Крім того, політик заявив, що у нього є документи, які підтверджують, що він може повернутися в країну, коли захоче.
У документі в перекладі з іспанської, як пише Kyiv Post, йдеться, що він погодився здатися Києву за вказівкою іспанської та української влади, а також Інтерполу (в базі якого наразі чоловіка немає).
Олександр Онищенко
Українська правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Онищенко втік з України в 2016 році, коли з нього зняли депутатську недоторканність.
У листопаді 2017 року іспанський суд відмовив Україні в арешті та видачі народного депутата.
25 липня 2019-го в аеропорту "Бориспіль" затримали матір Онищенка Інесу Кадирову. Її підозрюють у схемах із розкрадання природного газу, пов'язаних з "Укргазвидобуванням", але сам екснардеп заперечував звинувачення, заявляючи про тиск НАБУ.
У кінці літа з'ясувалося, що НАБУ та САП завершили розслідування "газової схеми" і анонсували передачу справи в суд.
На початку листопада САП домоглася арешту півмільйона євро на банківському рахунку Онищенка.
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