"Зеленський сильно ризикував": блогер пояснив, чим Оман гірший за Мальдіви

Оман – країна, яку відвідав з діловим візитом президент України Володимир Зеленський – вважається одним з найбільш "брудних" офшорів і включена до "чорного списку" Євросоюзу.
На цей нюанс звернув увагу журналіст і блогер Кирило Сазонов. В ефірі ObozTV він прокоментував візит Зеленського в Оман і пояснив, чому Мальдіви краще підходять для відпочинку українського президента.
На думку Сазонова, новорічний відпочинок попереднього глави держави Петра Порошенка на Мальдівах в 2018 році також критикували цілком справедливо.
"Я вважаю, що це законні дії, але не моральні. Президент України, головнокомандувач, не може дозволити собі залишити країну, поки йдуть обстріли, поки йде війна", – зазначив він.
Однак при цьому журналіст наголосив, що "Мальдіви кращі за Оман як місце для відпочинку українського президента".
"Над Мальдивами точно не закриють небо. А Зеленський зараз сильно ризикував. Після початку обстрілів в цьому регіоні могли закрити небо для всіх літаків. Довелося би випливати на катері, а це набагато складніше", – пояснив Сазонов.
Також, за його словами, українці краще би сприйняли відпочинок Зеленського в Омані, а не візит з метою "ділового співробітництва".
"Поїхала людина відпочивати. Це би додало невеликий мінус з точки зору моралі. Ну, піввідсотка до рейтингу. А коли пішли виправдання, що це ділові переговори – ось це було по-справжньому погано. Які ділові переговори, які інвестиції, які проекти у нас можуть бути з Оманом, якщо він в "чорному списку" ЄС?" – поцікавився блогер.
Сазонов уточнив, що Омана немає в "чорному списку" FATF з відмивання грошей, проте він вважається однією з найбільш "брудних" офшорних країн.
"Оман вважається однією з найбрудніших офшорок. Це не Кіпр, там не просто рахунки анонімні. Через Оман відмиваються гроші, скажімо так, дуже нехорошого походження. Тобто це така брудна офшорка, якою українські олігархи давно гребують користуватися. І які у нас можуть бути там ділові інтереси? Яка може бути співпраця та інвестиції? Це було дуже безглуздо", – констатував він.
"На Мальдівах все більш невинне. Там, як мінімум, не зробиш гірше", – додав Сазонов.
Зеленський в Омані провів зустріч з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду Султанату Оман Абдулсаламом аль-Муршиді
president.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
5 січня президент України Володимир Зеленський був помічений в одному з готелів Оману, куди він відправився після новорічного відпочинку в Карпатах.
У прес-службі президента повідомили, що цей неанонсовані візит є офіційним, а у самого Зеленського запланована низка зустрічей на вищому рівні. При цьому було заявлено, що глава держави вирушив з офіційним візитом в Оман за власний рахунок.
Українці жорстко розкритикували Зеленського через відпочинок в п'ятизірковому готелі в Омані. Президенту нагадали, що поки він відпочиває на новорічні та різдвяні свята, бійці ВСУ захищають країну в окопах на Донбасі.
Літак з Володимиром Зеленським на борту приземлився в Києві в ніч на 9 січня. Він повернувся з Оману через добу після аварії українського пасажирського літака в Ірані.
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