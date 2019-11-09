Олігархи-втікачі: Україна прихистила російських аферистів

Давні бізнес-партнери Павло Фукс і Олексій Алякін, що втекли з Росії, уникли повернення гігантських боргів, отримали українське громадянство і налагодили хороші зв'язки. А зв'язки і гроші у нас вирішують майже все.

Про те, як і чому російські мільйонери опинилися в нашій країні, про їхню "взаємодію" і бізнес, що вони накоїли в РФ, а також про судові процеси в Україні – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Олексій Алякін і Павло Фукс

Як банкір з РФ став липовим бійцем на Донбасі

Нещодавно ЗМІ облетіло відео з депутаткою Верховної Ради від партії "Слуга народу" Анною Скороход. А вже 2 листопада вона прийшла на ефір програми "Голос народу" на телеканалі "112 Україна" всупереч забороні фракції.

Разом із Анною на ефір з'явився і бізнесмен Олексій Алякін, якого ЗМІ обережно згадують як її цивільного чоловіка. Це "секрет Полішинеля", однак про це пізніше. Зазначимо, що Алякін вперше за довгий час з'явився на телебаченні, і для цього є вагомі причини.

Хто ж такий Олексій Алякін?

Українці дізналися про Алякіне після його затримання у Київській області працівниками Служби безпеки України. Йшлося про екстрадицію громадянина РФ. Проте все виявилося не так просто.

Історія була гучною. І велику роль у захисті Алякіна відіграла працівниця його компанії, що згодом стала йому дружиною, а потім – і депутаткою від партії "Слуга народу". Джерела стверджують, що "просування" цивільної дружини проспонсорував саме Алякін – зробивши таким чином собі страховку від "наїздів".

У 2018 році, в розпал судової епопеї в Україні, захист банкіра тиснув на патріотичні почуття українців. Мовляв, як можна видавати країні-ворогу людину, що воювала проти РФ на Донбасі? Зокрема адвокати стверджували, що банкір проходив службу у добровольчих підрозділах "Аратта" та "Айдар", забезпечував учасників АТО роботою і житлом. Це також стверджувала і Анна Скороход.

Однак жодних доказів щодо "я_воював", та й справжнього волонтерства – не було. Наприклад, командира 8-го окремого батальйону УДА "Аратта" Андрія Гергерта інформація про те, що Алякіна пов'язують із його підрозділом, несказанно здивувала.

Андрій Гергерт ("Червень")

"Алякін ніколи не воював в "Араттi". Він бізнесмен. Він нам навіть не допомагав і не був нашим волонтером. Єдине – колись влаштував двох наших хлопців на роботу. За це у мене попросили виписати йому подяку. Пам'ятаю, я це зробив. На цьому вся його допомога закінчилася", – Гергерт.

Той факт, що на захист Алякіна встав Пашинін, ім'я якого вже деякий час пов'язували з батальйоном "Аратта", комбат пояснював давніми дружніми зв'язками цих двох людей. За інформацією Гергерта, Алякін фінансово брав участь у створенні фільмів, у яких ще в Росії знімався зірка "Грозових воріт".

В "Айдарі" – ні серед бійців, ні серед волонтерів, якi допомагали підрозділу – теж не знайшлося жодної людини, яка б чула хоч щось про зв'язки Алякіна з цим підрозділом.

Що маємо в сухому залишку? Публічно Алякіна з АТО пов'язували лише його адвокати, його ж дружина і актор, який познайомився з ексбанкіром ще в Росії.

Шахрайство в особливо великих

Додамо, що Алякін вперше отримав українське громадянство у 2013 році. Саме восени того року банк "Пушкіно", який залучив 24 млрд рублів приватних вкладів, через втрату платоспроможності позбувся ліцензії Центробанку РФ.

ЗМІ повідомляли, що до цього часу Алякін офіційно вже продав не тільки свою частку в "Пушкіно" (хоча за деякими даними, продовжував ним володіти), але й інші свої банки, дрібніші – "Кедр", "Інтеркапітал-банк", "Оскський", "Маст-банк". У лютому 2014-го відбувся продаж останнього – "Юнікорбанка".

У 2013 році Алякін оголосив себе банкрутом. А його заборгованості перед кредиторами на той час досягли 500 мільйонів рублів.

Звинувачував Алякіна у шахрайстві і його колишній бізнес-партнер, відомий бізнесмен Сергій Полонський. Згідно зі звинуваченнями Полонського, Алякін вивів з його компанії Potok кошти і нерухоме майно на загальну суму понад 2 мільярди рублів.

Втім, цієї історії претензії російської судової системи до Алякіна не стосувалися. У грудні 2015 року Тверський райсуд Москви санкціонував його заочний арешт за звинуваченням у нібито організації великих розкрадань з банку "Пушкіно" – йшлося про суму близько 10 млрд рублів. Подільники Алякіна вже отримали терміни і відбувають покарання.

У федеральний розшук Алякін був оголошений 24 вересня 2015 року, а 20 листопада того самого року його прізвище з'явилося у базі Інтерполу.

Звернімо увагу на важливий момент: Олексій Алякін дуже тісно взаємодіяв із російським олігархом Павлом Фуксом. Зокрема щодо того самого банку "Пушкіно", "Совкомбанку" і будівельного бізнесу у Москві. А там просто афера на афері.

До слова, відповідальності за шахрайство Павло Фукс тоді уникнув. Стверджують, що саме завдяки "криші" в ФСБ РФ, з якою його пов'язувала (за твердженням російських джерел) багаторічна співпраця.

Однак це було "відтермінування вироку". У жовтні 2019 року Таганський суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт Павла Фукса. У Росії оцінили збитки від шахрайства одіозного олігарха у розмірі 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень). Павло Фукс був оголошений у міжнародний розшук.

Бізнес в Україні

Станом на сьогодні Олексій Алякін є засновником двох юридичних осіб, зареєстрованих у Київській області. У ще одній компанії він директор.

Його цивільна дружина Анна Скороход, вже будучи народною депутаткою, продовжує залишатися підписанткою ТОВ "БК "ПРОГРЕС". Що викликає певні питання.

Анна Скороход та Олексій Алякін

Зазначимо, що Анна Скороход до січня 2019 року також ще була співзасновницею цієї будівельної компанії.

Також на сьогодні нардеп Скороход є єдиним засновником ТОВ "БК "ПРОГРЕС-41". Її частина статутного капіталу – 11 млн гривень.

У 2015 році вона оформила на себе право власності на чотири земельні ділянки площею близько 9 га у Бориспільському районі Київської області. І того самого року передала їх у користування вищезгаданому ТОВ "БК "ПРОГРЕС" (де залишається підписанткою).

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