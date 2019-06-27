Олігарх Фукс цинічно грабує киян: звернення до президента і прокурора

Колектив OBOZREVATEL звертається до президента України Володимира Зеленського та прокурора Києва Романа Говди с проханням негайно зупинити цинічну аферу російсько-українського "бізнесмена" Павла Фукса, який має намір "викачати" з київського метрополітену трохи менше 2 млрд. грн.
Прокуратурою Києва протягом довгих років розслідуються корупційні схеми в справі про гігантськи виплати київського метрополітену компанії "Укррослізинг" (перейменована в "Австро-Угорська лізингова компанія").
В результаті "активної роботи слідства" на сьогоднішній день за корупційною схемою в кишеню олігарха Фукса перераховано вже більше півтора мільярда гривень. І якщо "активність" прокуратури Києва залишиться такою ж, то найближчим часом з рахунків метрополітену і з бюджету Києва підуть ще сотні мільйонів неіснуючого боргу!
Ні для кого не секрет, що за аферою стоїть українсько-російський "бізнесмен" Павло Фукс, якого також міцно пов'язують з ФСБ. І він безкарно викачує гроші з українців.
СУТЬ СХЕМИ. У 2009-2010 компанія Фукса продала метрополітену 100 вагонів в лізинг по захмарною ціною, а в 2016 р зажадала штраф, пеню та "коригування" на загальну суму близько 1,96 млрд грн.
З цієї суми 774 млн грн – основний борг за договором з урахуванням пені, відсотків за користування предметом лізингу, а також інфляційні нарахування. Ще майже 1,2 млрд – результат того самого коефіцієнта коригування, включеного в договір вже після його підписання.
Схема б'є не тільки по комунальному підприємству, а й по гаманцях кожного, хто спускається в столичне метро. Фактично людям доводиться кожен раз платити "податок" на аферу Фукса.
Таку схему вирішили легалізувати, прикрити її рішенням Київради. І в липні 2018 року Київська міська рада прийняла рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.
За таку фінансову кабалу дружно проголосували депутатські фракції "Солiдарнiсть", "Батьківщина" і "Єдність" – розраховуючи сховатися за колективним рішенням. Однак в історії України існують прецеденти, наприклад, в Одесі, коли НАБУ відкривало виробництва за фактом голосування, прийняття колективних рішень, які мають ознаки корупційних.
І в нашому випадку за результатами голосування депутатів Київради має настати не тільки кримінальна відповідальність, а й політична. Відповідальність тих, хто проголосував "за" – вишеназваних фракцій, і відповідальність секретаря Київради Володимира Прокопіва, який провів це рішення.
Прокурору Києва Роману Говдi варто було б нарешті з'ясувати, куди йдуть багатомільйонні кошти, викачані з київського метрополітену, а також назвати прізвища бенефіціарів злочинних доходів. Для цієї мети є інструменти фінмоніторингу.
Зараз, після зміни влади, необхідно допитати представників владних фракцій Київради, які проголосували за скандальне рішення. Напевно хтось з них розповість, хто і що їм запропонував в обмін на лояльність.
Необхідно допитати i представників опозиційних фракцій, які проголосували проти жахливого розпилу - і вони розкажуть, хто на них виходив з корупційним, кримінальним пропозицією.
Ми не віримо, що корупційне рішення було прийнято депутатами з благих намірів. Слідство повинно з'ясувати: хто кому і скільки заплатив.
Також постає питання відповідальності Мін'юсту і місцевої виконавчої влади, яка могла заблокувати злочинне рішення, але не зробила цього. Напевно в її складі були люди, фінансово мотивовані кінцевим бенефіціаром злочинної схеми.
Не варто забувати про те, що рано чи пізно, але влада змінюється. І якщо зараз не буде проведено чесне розслідування, яке з'ясує – чому Фуксу було "виділено" майже два мільярди грн., то, очевидно, зміниться система прокуратури, система ГБР і НАБУ. І нова генерація правоохоронців поставить питання, чому до них ніхто не хотів нічого робити.
ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:
Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні виявилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства в одіозного олігарха.
У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" майже 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, із яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.
OBOZREVATEL звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом зупинити цинічну аферу олігарха Фукса.
Державна компанія "Надра України" фактично подарувала частку в газовому бізнесі російсько-українському олігарху. В результаті Україна втратила сотні мільярдів гривень.
Фукса підозрюють у прикритті схем з відмивання грошей колишнім президентом України і в спробах вивести "гроші Януковича" з України.
Олігарх підозрюється у зв'язку з кримінальним авторитетом, який є одним із організаторів вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Фукс потрапив під спецрозслідування радника ФБР Роберта Мюллера. За даними американця, деякі з українців, котрі були на інавгурації президента США Дональда Трампа, намагалися запропонувати "мирні" плани та інші угоди, що збігаються з інтересами Росії.
Намагався в'їхати в Мексику за українським паспортом на підставі візи США, яка була вклеєна в його російський паспорт.
Фукс, який перебрався в Україну, може здійснювати свої махінації на її території під заступництвом Кремля. Про це йдеться в розслідуванні Al Jazeera.
Після низки резонансних публікацій у нашому виданні Фукс почав тиснути на OBOZREVATEL і розгорнув чорну дискредитаційну кампанію проти глави редакційної ради ЗМІ Михайла Бродського.
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