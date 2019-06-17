СМИ ОРДЛО сообщили, что в координационные центры миграционных служб РФ по выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО прибыли первые группы экс-граждан Украины для получения паспортов граждан РФ.

Понятное дело, эта ситуация тут же всколыхнула информационное пространство и меня забросали вопросами "что будет", "как будет" и "что делать".

О моральных, юридических аспектах паспортизации ОРДЛО, как и о политических, я уже написала много.

Но как же хочется повторять и повторять, ведь это так важно.

Да, важно, чтобы не было ложных иллюзий в отношении критического большинства жителей ОРДЛО и просоветской составляющей граждан пока еще мирной части Украины.

Гомо-советикус, человек-советский, он живет среди нас и ждет удобного момента, чтобы вытянуть свой "счастливый билет".

И не важно, кто он, элитный депутат или простой работяга, человек с высшим образованием или ПТУ, профессор или тракторист. И не важно, за какой подачкой потянется его рука: за паспортом Венгрии или же России. Главное, что реализуя свою мечту о счастливой жизни в счастливом мире, он останется жить в Украине, а не эмигрирует туда, где, по его мнению, не жизнь, а сплошные нефтедолларовые реки и кисельно-газовые берега.

Он не выйдет из своего уютного мирка, а будет требовать, чтобы придуманная им страна и блага пришли к нему сами, захватив его город и сделав "красиво" и "па-багатому".

Все, кто хочет "назад в СССР" или "жить, как в Москве" никогда туда не передут, но сделают все, чтобы "путинвведи" было там, где они. Вот это страшно. Страшно быть заложником чужих иллюзий, симулякров, чужого мира и чужих мечтаний.

Это как в фильме про зомби, всех укусили, а единицы еще ведут свою борьбу за право остаться людьми.

Нет, нет, в том, что люди ищут новые места для жизни и работы, хотят качественную жизнь, улучшить себе блага или карьеру, нет ничего плохого. Миграция населения это естественно и даже замечательно, если каждый едет из нереализованного туда, где может реализоваться. Рост вверх-это эволюция. Хотеть жить лучше и работать над этим-замечательно. Плохо, если человек не реализовавшись, кричит "путин введи", не меняя своего места жительства, и зовет чужую страну и чужого царя в свой город, село, государство. Плохо, если "жить лучше" тождественно "назад в СССР". Это-деградация!

Эгоистично, высокомерно не оглядываясь по сторонам, эти гомо-советикусы не считаются с чьим-то мнением или базовыми основами государства и права, о морали я уже молчу, они орут "путин введи", "назад в СССР" основываясь на том "лишь бы мне было хорошо", а будет ли хорошо другим, тем, кто не хочет ни путина, ни СССР, они вообще не думают.

Такие люди вообще не понимают, как это у кого-то может быть отличное от них мнение, да и вообще, может быть другое мнение.

Вот оно, гомо-советикусовское: линия партии, однопартийность, кто не с нами-тот против нас, не согласных –в лагеря и расстрелять. Оправдание насилия, смертной казни, расстрелов, и сворачивания демократических устоев ради их выгоды, ради их мира, в котором они равны в своем желании и стремлении бежать осликами за привязанной перед ними морковкой.

Как только в обществе массово зазвучали "расстрелять", "поделить", в лагеря" — общество перестало быть Демосом, хотя оно уже и не Охлос. Это страшный гомо-советикус.

Именно поэтому мы, проукраинские, так быстро стали изгоями, и нас так быстро выдавило из пространства ОРДЛО. Мы были вне большинства. Меньшинство, которое не хотело ни путина, ни в СССР, ни забрать, ни расстрелять, ни умереть в гетто равно-несчастливых людей-очередей.

Жить по правилам зоны оказалось не для нас. Мы не смогли ни мимикрировать, ни приспособиться. Удастся ли сейчас украинскому проевропейскому меньшинству в современных реалиях реваншизма и радикальной левизны общества приспособиться к просоветскому большинству? По сути, нам таки придется прожить ментальную и моральную оккупацию еще раз.

Вот почему я настойчиво возвращаюсь к теме паспортизации жителей ОРДЛО.

Она вскрыла огромный морально-юридический пласт для изучения общества.

Рассматривая ситуацию и поведение жителей ОРДЛО, мы вскрываем новые и новые грани и видим новые и новые трещинки на теле Украины.

Поэтому напомню о трех китах, на которых в ОРДЛО держится вера в Россию, и очереди к паспортным столам:

-жители ОРДЛО (не все, пророссийское их большинство) не считают себя гражданами Украины, они отождествляют себя с "гражданин СССР" или человек-советский.

-гражданство (любое) для жителей ОРДЛО имеет лишь материальную строну (выплаты, официальная работа, безвиз), люди не видят в "гражданстве" каких-либо иных отношений Государство-Гражданин, нежели выплаты и содержание их государством.

— "должна и обязана" эта аксиома применяется жителями ОРДЛО к любой стороне, чей паспорт (документ, удостоверяющий личность) они имеют.

Сама же ситуация с выдачей жителям ОРДЛО российских паспортов, со стороны РФ больше напоминает:

-попытку отвлечь и переключить внимание Украины от чего-то важного происходящего в ОРДЛО.

— экзамен и по отношению к ним, и по отношению к нам.

Так сказать, тестирование в режиме онлайн. Ну, например, чтобы найти ответы на вопросы: что можно пообещать гражданам Украины, чтобы критическое их большинство рвануло занимать очереди за паспортом РФ или СССР? Готова ли Украина защищать себя в условиях юридической оккупации? Какие последствия ждут РФ в виде санкций за подобные шалости?

— ласковое принуждение к паспортизации жителей ОРДЛО "республиканскими" документами

— морковку, которую снова привязали к мордочке ОРДЛынского ослика-охлоса, которая должна отвлечь от усугубляющейся экономической ситуации в ОРДЛО и темы возврата ОРДЛО под юрисдикцию Украины.

Но не желание и попытку массово сделать жителей ОРДЛО россиянами.

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Еще раз проанализируем.

Если бы РФ хотела помочь "республиканским братьям" или "народу Донбасса", она бы просто признала "республики" или аннексировала эту территорию, сделав ее "частью Ростовской области". Но РФ везде трубит "гражданская война", "настамнет", Донбасс-это Украина. Во всех российских документах ОРДЛО-это Луганская и Донецкая области Украины. В ОРДЛО даже в сертификации предприятий отказывают, ссылаясь на Постановление ВРУ о декоммунизации, и требуют писать названия декоммунизированных украинских городов так, как указано в украинских постановлениях. Например, "Свердловск" на России признают Должанском.

То есть, никаких признаний "республик" и их "независимости" со стороны РФ не будет.

Как не будет присоединения оккупированных территорий (пока) к РФ.

Этих фактов упорно не замечает "народ Донбасса", и упрощенную процедуру получения паспортов и гражданства РФ для граждан Украины приняли, как "вот-вот"- морковку.

Огромная бюрократия в приеме документов у соискателей на российское гражданство. Огромные очереди и затраты. Взятки. Давка. Отсутствие прозрачности в очередности. Все это говорит о декларативности заявлений, но не готовности их выполнять. Шум из ничего.

Вот информационный всплеск произвела информация о получении паспортов РФ 34 жителями ОРДО и 30 жителями ОРЛО. 60 человек за месяц. Для паспортизации ОРДЛО такими темпами понадобиться более 28 лет.

Если бы РФ хотела массовости, то паспорта бы просто выдавали в ОРДЛО при предъявлении любого документа, удостоверяющего личность (паспорт Украины, загранпаспорт, "паспорт" ОРДЛО). Массовость для ТВ и СМИ, на картинках. Но она есть. Люди действительно массово давятся в очередях за российскими паспортами. Платят взятки. Дерутся. Паспорта они получают (вернее, сдают документы на получение) абсолютно обдуманно и свободно. У них есть право выбора.

Для получения российского гражданства и паспорта обязательным условием является наличие "паспорта" "республик".

Так что вся эта суета для паспортизации населения ОРДЛО "республиканскими" "документами". Это для РФ важнее, ведь за 5 лет здесь "республиканские" документы получило меньше 60% населения. Делается это, скорее всего, для формирования картины "здесь все" и будущей амнистии. А может, и для федерализации. "Народ Донбасса" предъявит в качестве доказательств существования "паспорта" и потребует Автономной республики в составе Украины, как коренное национальное меньшинство. Здесь как-то все время звучит "как в Крыму", то есть, "легализация" "народа" через "референдум". Но об этом мы еще поговорим.

В ОРДЛО ситуация все хуже, людей выезжает все больше, города все пустее, обещать что-то "наварасам" все труднее. Это раз. Поэтому хаос и нервотрепка, устроенная по факту оформления российского гражданства, как нельзя кстати, и очень отвлекла жителей ОРДЛО от многих проблем. Например, часть людей отложенные деньги на отпуск тратит на оформление документов и взятки, а значит, не будет нервничать, ощущая дискомфорт и сюр после посещения цивилизованных мест (Украины, Турции, Египта) или офигевать после поездки на "международный курорт" в Седово-ОРДО, пройдя ужасы паспортного контроля на 2-х "границах". Люди на жаре стоят в очередях, им не до возмущений по поводу цен и зарплат. Иллюзия "вот-вот", иллюзия "паспорт в руках даст больше и стабильнее" будоражит их больше, чем высокие цены на продукты и их низкое качество.

Второе, и очень важное, истерия, вызванная у людей паспортизацией, отвлекла внимание от уже открытых и мало скрываемых фактов подготовки "возврата" ОРДЛО в родную гавань — в юрисдикцию Украины. Готовы и "конституция", и "референдум", и "гимн", и "флаг" "автономной народной федеративной республики Донбасс". И даже карта. В ней Донбасс-это территория Донецкого каменноугольного бассейна-Запорожье, Донецкая, Луганская и Харьковская области. Если кто-то надеялся, что "автономная республика" будет в границах ОРДЛО, он ошибся. "Автономия" готовится в территориальных границах пока 3-х областей Украины. Так что перечитайте вышеописанные размышления на тему, как это жить в ментальной и моральной оккупации, когда Мариуполь и Запорожье "референдумом" и "верховенством права большинства" переведут в статус "автономной народной".

Но критическое большинство жителей ОРДЛО против такого сценария. И "референдум" о возврате в Украину здесь возможен исключительно как фальсификация. Если люди и пойдут голосовать, то за "с Россией в сердце" и "против возврата в Украину".

Показать картинкой в СМИ "массово голосуют за", конечно же, получится, но вот разведка ситуации показала нарастающие проблемы. Если результат будет "все жители ОРДЛО за автономию в составе Украины", может грянуть гром.

"Наварасы" и "народ Донбасса" хорошо вооружены, имеют большой опыт ведения войны и убийства ихтамнетов, у них за 5 лет стёрлось в отношении русских моральное обязательство, любовь и доверие, так что убивать русских здесь будут привычно и резко.

Есть у жителей ОРДЛО и материальный стимул не возвращаться в Украину (они же потеряют выплаты в ОРДЛО, останется 1 пенсия), поэтому если по социальной ситуации здесь молчат, то политический протест за "независимость республики" возможен. Жители ОРДЛО (не все, а пророссийская часть) все чаще говорят, что их устраивает позиция жизни в ОРДЛО, и они не хотят что-то менять. Да и за 5 лет обработки сознания "народ Донбасса" поверил и в "хунту", и в себя, как "народ".

К Украине отношение лишь одно- обязана платить, не стрелять, восстанавливать и не мешать жить, как хочет Донбасс.

И хотя гарантии исполнения этих "хочу" они видят в возврате в политику партий из ОППО-коми-блока и новой молодой команды "слуг", все равно есть страх пересечения с "кровниками", теми, кто воевал за Украину, переселенцами, теми, кто потерял, кого пытали, у кого отняли.

К материальным стимулам "не возврата" относится и желание не потерять финансирование от РФ со стороны властных структур ОРДЛО. Доить Украину, как доят РФ, у них не получится, и они это знают.

ОППО-рего-коми не для того вернут Донбасс, чтобы пустить к деньгам на восстановление пушилино-пасечников. Они и сами кушать хотят. За 5 лет и эти "бизнесмены" потеряли много.

Так что "народ Донбасса" снова бежит за морковкой, привязанной к его мордочке, не замечая, как им красиво рулят и выруливают.

Информационный шум, созданный действиями РФ в ОРДЛО, конечно же, нужен для привлечения внимания к этой проблеме стран ЕС, НАТО и ООН. Это все же скрытая аннексия и ползучая оккупация. Дополнительные санкции не помешают.

Но давайте обратим внимание на главное:

— территории остаются украинскими.

— часть граждан Украины, получив гражданство РФ, теряет гражданство Украины.

Это, я бы сказала, плюс.

Лишить за нелюбовь к Украине и любовь к РФ мы не можем, и не имеем права, мы же не совок. А здесь люди делают свободный и самостоятельный выбор. Нам бы просто законодательно усилить это поле. Ведь у нас нет ответственности за двойное гражданство, и половина ВРУ, особенного грядущего созыва (судя по спискам), владельцы дух-трех-четырех-паспортов, в том числе РФ, Израиля и других стран.

Напомню, согласно статье 19. Основаниями для потери гражданства Украины являются: добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, если гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком обретении соответственно порядка, установленного национальным законодательством государства, гражданство которой приобретено.

Не считаются добровольным приобретением другого гражданства такие случаи:

а) одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или держав;

б) приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления ее иностранцами;

в) автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;

г) автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетие, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если таковой гражданин Украины не получил документ, который подтверждает наличие у него гражданства другого государства;

приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов;

добровольное вступление на воинскую службу другого государства, которая соответственно законодательству этого государства не является всеобщей воинской обязанностью или альтернативной (невоенной) службой.

Положение пунктов 1, 3 части первой этой статьи не применяются, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Здесь, конечно, нужно рассказать о юридических ловушках, плюсах и минусах, но это тема отдельного разговора.

И мы к ней вернемся, ведь в выдаче жителям ОРДЛО паспортов РФ, есть и минус. Если мы признаем, что получив гражданств РФ, эти лица лишились гражданства Украины, мы не сможем их осудить за совершенные в ходе войны преступления, как и за организацию самой войны.

И все же, сегодняшняя ситуация с паспортизацией жителей ОРДЛО со стороны РФ, это не принуждение новой украинской политической элиты к переговорам, как нам пытаются навязать СМИ. Нет, нет и еще раз, нет!

Нет там массовой паспортизации. Есть фикция. Есть имитация. Шум.

60 человек за месяц с двух "республик". 12 месяцев- это 720 человек. В ОРДЛО по их статистике проживает более 7 миллионов "граждан"…

От чего пытаются отвлечь жителей ОРДЛО и нас с вами? На этот вопрос я постараюсь дать ответ в следующей статье. А сейчас, для полноты картины, слово "народу Донбасса".

Цитата (скрин, подтверждающий наличие такого материала, прилагается) из пророссийской группы "Ровенецкая слобода" (Ровеньки, ОРЛО): "Семь кругов ада — как на Донбассе на самом деле оформляют российские паспорта…

Как это часто случалось и случается на просторах русской земли, благое начинание, цель которого — облегчить людям жизнь, превратилось в затянувшееся издевательство, бесконечно усложняющее и без того не самое простое существование граждан Донецкой и Луганской Народных Республик.

По прошествии месяца стало ясно, что выдача паспортов "ДНР" как была с самого начала, так и остается изощреннейшей пыткой, через которую придется пройти всем, кто желает получить заветное российское гражданство. Давайте детально проанализируем картину происходящего.

Для начала вводные: только обладатели паспорта "ДНР" и "ЛНР" могут претендовать на получение паспорта РФ, поэтому все, кто заблаговременно не обзавелся нужным документом, сейчас выстраиваются в очереди в пункты Миграционной службы, которых на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике насчитывается 52 штуки. В среднем каждый такой пункт обрабатывает порядка 15 заявлений в день.

Мой хороший знакомый, ведущий телеканала "Юнион" Дмитрий Чубурков подсчитал, что при нынешних темпах работы с заявками потребуется 32 года, чтобы все желающие могли получить желаемое. Очереди не просто гигантские. Такого, наверно, не было со времен СССР, когда люди ночами записывались и отмечались, чтобы купить дефицитные джинсы.

Сейчас на улице в Донецке 35 градусов и в эту жару люди, выстаивающие в круглосуточных очередях, испытывают нечеловеческие мучения.

Сейчас запись идет уже на сентябрь. При этом необходимо ежедневно ходить отмечаться: раз пропустил, и все — тебя немедленно вычеркнули. Это означает, что кому-то придется пожертвовать летним отдыхом, чтобы не вылететь из очереди.

Список документов, которые следует подать, тоже кажется невообразимым. Я перечислю для тех, кому еще только предстоит пройти через это мучительное испытание:

1. Копии паспортов ("ДНР" и Украины). Причем необходимо выполнить все требования Миграционной службы. В частности, требуются копии всех страниц паспортов, в том числе и пустых; каждый лист копии должен быть односторонним; на одном листе нужно делать два разворота паспорта; при копировании паспорта нужно располагать так, чтобы оставались поля 3 см. При нарушении одного из этих условий документы приняты не будут.

2. Свидетельство о рождении. Если свидетельства старые и заполнены от руки, или на двух языках, требуется расшифровка или перевод (стоимость около 300 рублей). Свидетельства на украинском языке обязательно нужно перевести на русский и заверить у нотариуса или получить дубликат в Едином расчетном центре.

3. Документы, подтверждающие семейный статус (свидетельство о браке, разводе, смерти супруга).

4. Документы, подтверждающие смену фамилии (свидетельство о браке или справка из загса).

5. Справка с места работы.

6. Флеш-карта, на которой будут размещены ваши анкетные данные.

7. Гелевая ручка черного цвета.

8. Прозрачная папка с кнопкой.

9. 20 листов белой бумаги А4 плотностью 230.

10. 8 фото 35×45 мм (белый фон, на матовой бумаге, или 8 на одном листе или 4 на двух, размер лица в высоту от 30 до 32 мм, в ширину от 18 до 22 мм).

1. Почтовый конверт для фото.

2. Анкета (можно заполнить заранее).

В итоге гигантская очередь образовалась еще и в Едином расчетном центре, где можно получить дубликат свидетельства о рождении на русском языке. Следующая очередь, которую не всегда удается пройти в течение дня, — на оплату пошлины за паспорт. Почему-то местная бюрократия выдвинула абсурдное требование: оплата может производиться только в почтовых отделениях по месту жительства. Почему нельзя сделать это в банке или на любой почте, понять невозможно.

Введены ограничения по принципу "дети отвечают за отцов". У одной моей знакомой отказались принимать документы, поскольку ее отец, выехавший на Украину в 2014 году, был бойцом батальона "Айдар". Попытки женщины объяснить, что она не общается с отцом более 30 лет, пока успеха не имели.

И последний пункт — это совокупные траты. Один паспорт обойдется примерно в 5 тысяч рублей. Для жителя "ДНР" это очень часто неподъемная сумма, которая равна месячному заработку. Женщина, торгующая овощами возле моего дома, каждый раз, когда видит меня, начинает причитать по одному и тому же поводу. Ей на семью нужно 4 паспорта — для дочки, мужа, внучки и для нее самой. 20 тысяч ей взять просто негде. Поэтому проблемы с очередями она считает пустяковой мелочью.

Если кому-то хочется при жизни понять, что такое прохождение семи кругов ада, то такому человеку надо посоветовать попробовать получить паспорт гражданина "ДНР". Гуманный, очень человеческий, радушный жест президента РФ Владимира Путина обернулся для тысяч граждан двух народных республик таким суровым испытанием, какого не пожелаешь даже врагу. Но, в общем местным людям не привыкать собирать беды полными пригоршнями — у них за плечами 5 лет войны. Андрей Бабицкий".

А вот если бы РФ просто организовала выдачу паспортов РФ с пропиской хоть в Магадане, желающих их получить в ОРДЛО было бы до 85%. На фоне разочарования "республикой", "путиным", "не то дали", "обманули" и других рыданий пророссийского большинства ОРДЛО, пророссийское большинство здесь сохраняет свою процентность.

И еще, на фоне вот таких издевательство со стороны РФ и 5-летней "помощи" и "защиты" Донбасса, там так же сохраняется вера и любовь к РФ. Сейчас жители ОРДЛО говорят только одно: "путин молодец, все сделал для нас, это местные чиновники мутят воду, так как хотят заработать". В то, что бюрократическо-советско-скотские условия для паспортизации созданы для них Россией, они не верят.

Более того, отмечу, что приблизительно 45% от всех соискателей российского гражданства из ОРДЛО хотят сохранить это в тайне и боятся обнародования данных о смене гражданства. Это связанно со страхом потерять социальные выплаты в Украине.

Более 60% от соискателей российского гражданства надеются, что смогут фиктивно прописаться в РФ и получать 3 социальные выплаты (в ОРДЛО, в Украине и на РФ). Ведь украинское гражданство у них остается, как и прописка.

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