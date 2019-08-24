В 2014-м у нас там, в подвале, когда мы пересиживали прилеты "братской" "помощи" ихтамнетовского военторга, у нас сама по себе родилась короткая молитва - "А потом придут ВСУ и нас освободят". Этими словами мы подбадривали себя там каждый день.

В этом году, после открытого реванша пророссийских сил и дежавю 2014-го, устроенных поклонниками мира-капитуляции, мы снова стали ее повторять, эту короткую молитву, и она вновь стала актуальной.

Глядя на результаты голосования, слушая соцсети, новых соседей по селу "забраты та подилыты, шо вкрав клятый барыга та усих розстрилять, як при Сталине було" мы повторяли снова и снова "А потом придут ВСУ и нас освободят".

Весь этот неприкрытый триколорадный политический цирк-треш, который рванул изо всех щелей, шипя "мир любой ценой", просто сломал нас морально. Мы упали духом, ведь поддержка "мира посредине", поданная, как "перемен требуют наши сердца", фиксировалась и среди тех, кого мы считали Титанами, что держат небо и безоговорочно верили им.

Был такой моральный упадок, бессилие, чувство, что все было зря, и война проиграна, ведь большинство готово встать на колени, что подгибались ноги и все валилось из рук, а сердце снова потребовало лечения. Был страх. Гнев. Снова страх. Бессилие. Слезы. Паника. И не было слов молитвы.

Новини Преступления без наказания

Сегодня невероятный день силы Нации. И мы, плача, ликуя, отвечая на звонки друзей, восторженно, влюбленно, с верой и гордостью смотрели и на свою Армию, и на свой Народ, и наших свободных и богатых духом Граждан, на наших Титанов, которые держат над нами небо, и стыдились своего безверия, и снова гордо говорили - "А вот идут ВСУ, которые нас освободят".

Марш защитников Цензор

Люблю Вас, мои родные Люди, Граждане, Титаны, которые держат небо Украины!

З Днем Незалежності, моя квітко, моя Україно, моя колиско, моя віра, моя любов, моя надія!

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