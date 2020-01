Однією із загиблих пасажирів літака Boeing, який збила іранська ракета, була Олена Малахова, що очолювала дві компанії, згадані в звіті ООН через ймовірний зв'язок з тіньовою торгівлею зброєю для Лівії.

Про це йдеться в матеріалі CNN (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 38-річній Малаховій було виділено місце в другому ряду рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" з Тегерана до Києва. Жінка була директоркою компанії SkyAviaTrans, яка базується в Україні, і співвласницею пов'язаної фірми Volaris Business, зареєстрований офіс якої розташований в Единбурзі (Шотландія).

Загиблу Олену Малахову підозрювали в зв'язку з поставками зброї до Лівії CNN

Компанії рекламують себе як перевізники, які забезпечують транспортування вантажів і пасажирів.

Єдиний вантажний літак підприємств був знищений у результаті атаки безпілотника в Лівії в серпні 2019 року. Літак ІЛ-76, який належав Volaris та експлуатувався SkyAviaTrans, був атакований силами генерала Халіфи Хафтара незабаром після приземлення в Місураті. Екіпаж із восьми осіб встиг евакуюватися.

SkyAviaTrans і Volaris тоді заявили, що літак доставляв гуманітарну допомогу з Анкари. Проте на пресконференції після інциденту Лівійська національна армія Хафтара заявила, що літак був атакований, оскільки перевозив військову техніку, призначену для визнаного ООН уряду національної згоди в Тріполі.

У своїй останній доповіді про ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, опублікованому в грудні, група експертів ООН заявила, що деякі держави-члени, в тому числі Туреччина і ОАЕ, систематично порушували заборону і "регулярно, а іноді нахабно постачали зброю".

У доповіді говориться, що велика частина зброї була відправлена ​​у вигляді частин для безпілотників, які домінували в бойових діях в останні роки. Частини дронів часто маскували під автомобільні деталі.

Експерти провели розслідування нападу на літак SkyAviaTrans/Volaris. Вони прийшли до висновку, що легке корисне навантаження для такого типу літака і аномалії в його документації означали, що "вантаж був військовим матеріалом великого обсягу і малої маси, наприклад фюзеляж і крила" безпілотних бойових літальних апаратів.

Загиблу Олену Малахову підозрювали в зв'язку з поставками зброї до Лівії

Було також встановлено, що німецька компанія, яка замовляла літаки від імені лівійського уряду, порушила ембарго ООН. Група не звинувачувала SkyAviaTrans і Volaris в порушенні заборони на постачання озброєння, але зазначила, що у вантажній документації літака чітко вказано, що в його вантажі містяться "NO DG (небезпечні вантажі), NO AMMO, NO WEAPON".

Експерти заявили, що протоколи SkyAviaTrans і Volaris для проведення належної перевірки були "абсолютно неадекватні і не відповідали меті".

У звіті ООН прямо не говориться, що Малахова знала, що на літаку її компанії була незаконна зброя. Але в ньому вказується, що Volaris взяла на себе відповідальність за митні дозволи і іншу документацію на рейсах, що виконуються SkyAviatrans, посилаючись на договір між цими організаціями.

Примітно, що контракт було підписано від імені Volaris особою з ініціалами "OM".

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилися дані про те, що знищений у Лівії літак компанії Малахової нібито перевозив вантаж Червоного Хреста.

