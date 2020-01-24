Однією із загиблих пасажирів літака Boeing, який збила іранська ракета, була Олена Малахова, що очолювала дві компанії, згадані в звіті ООН через ймовірний зв'язок з тіньовою торгівлею зброєю для Лівії.
Про це йдеться в матеріалі CNN (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що 38-річній Малаховій було виділено місце в другому ряду рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" з Тегерана до Києва. Жінка була директоркою компанії SkyAviaTrans, яка базується в Україні, і співвласницею пов'язаної фірми Volaris Business, зареєстрований офіс якої розташований в Единбурзі (Шотландія).
Загиблу Олену Малахову підозрювали в зв'язку з поставками зброї до Лівії
CNN
Компанії рекламують себе як перевізники, які забезпечують транспортування вантажів і пасажирів.
Єдиний вантажний літак підприємств був знищений у результаті атаки безпілотника в Лівії в серпні 2019 року. Літак ІЛ-76, який належав Volaris та експлуатувався SkyAviaTrans, був атакований силами генерала Халіфи Хафтара незабаром після приземлення в Місураті. Екіпаж із восьми осіб встиг евакуюватися.
SkyAviaTrans і Volaris тоді заявили, що літак доставляв гуманітарну допомогу з Анкари. Проте на пресконференції після інциденту Лівійська національна армія Хафтара заявила, що літак був атакований, оскільки перевозив військову техніку, призначену для визнаного ООН уряду національної згоди в Тріполі.
У своїй останній доповіді про ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, опублікованому в грудні, група експертів ООН заявила, що деякі держави-члени, в тому числі Туреччина і ОАЕ, систематично порушували заборону і "регулярно, а іноді нахабно постачали зброю".
У доповіді говориться, що велика частина зброї була відправлена у вигляді частин для безпілотників, які домінували в бойових діях в останні роки. Частини дронів часто маскували під автомобільні деталі.
Експерти провели розслідування нападу на літак SkyAviaTrans/Volaris. Вони прийшли до висновку, що легке корисне навантаження для такого типу літака і аномалії в його документації означали, що "вантаж був військовим матеріалом великого обсягу і малої маси, наприклад фюзеляж і крила" безпілотних бойових літальних апаратів.
Загиблу Олену Малахову підозрювали в зв'язку з поставками зброї до Лівії
Було також встановлено, що німецька компанія, яка замовляла літаки від імені лівійського уряду, порушила ембарго ООН. Група не звинувачувала SkyAviaTrans і Volaris в порушенні заборони на постачання озброєння, але зазначила, що у вантажній документації літака чітко вказано, що в його вантажі містяться "NO DG (небезпечні вантажі), NO AMMO, NO WEAPON".
Експерти заявили, що протоколи SkyAviaTrans і Volaris для проведення належної перевірки були "абсолютно неадекватні і не відповідали меті".
У звіті ООН прямо не говориться, що Малахова знала, що на літаку її компанії була незаконна зброя. Але в ньому вказується, що Volaris взяла на себе відповідальність за митні дозволи і іншу документацію на рейсах, що виконуються SkyAviatrans, посилаючись на договір між цими організаціями.
Примітно, що контракт було підписано від імені Volaris особою з ініціалами "OM".
Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилися дані про те, що знищений у Лівії літак компанії Малахової нібито перевозив вантаж Червоного Хреста.
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