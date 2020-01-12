Опіки на сідницях і біля анального отвору: стало відомо про страшні тортури в колонії в Україні. 18+

В Олексіївській виправній колонії №25 у Харкові завершилася перевірка моніторингової групи Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини.
У засуджених були зафіксовані тілесні ушкодження, вони знаходяться в пригніченому психологічному стані. Про це на своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен Людмила Денисова.
Вона нагадала, що в установі з 8 січня введено особливий режим через конфлікт між персоналом і групою засуджених.
Олексіївська виправна колонія №25
Колаж
"Одному із засуджених, через тортури якого і стався конфлікт, були нанесені опіки в області сідниць і анального отвору. Зазначені ушкодження були зафіксовані медичною документацією тільки після втручання Офісу омбудсмена", – написала Денисова.
Вона уточнила, що отриману інформацію передасть до правоохоронних органів для подальшого розслідування.
"Також доручила представнику Уповноваженого в східних областях систематично відвідувати засуджених, з метою запобігання подальшого морального і фізичного тиску на них", – додала Денисова.
Олексіївська виправна колонія №25
ombudsman.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, в'язні Олексіївської виправної колонії №25 (Харків) готували бунт, у зв'язку з чим у в'язниці ввели режим особливих умов.
Під час допиту ті заявили, що співробітники застосовували проти них засоби фізичного впливу.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".