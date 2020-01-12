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12 січня • оновлено в 20:24
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Опіки на сідницях і біля анального отвору: стало відомо про страшні тортури в колонії в Україні. 18+

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В Олексіївській виправній колонії №25 у Харкові завершилася перевірка моніторингової групи Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини.

У засуджених були зафіксовані тілесні ушкодження, вони знаходяться в пригніченому психологічному стані. Про це на своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен Людмила Денисова.

Вона нагадала, що в установі з 8 січня введено особливий режим через конфлікт між персоналом і групою засуджених.

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Олексіївська виправна колонія №25

Олексіївська виправна колонія №25

Колаж

"Одному із засуджених, через тортури якого і стався конфлікт, були нанесені опіки в області сідниць і анального отвору. Зазначені ушкодження були зафіксовані медичною документацією тільки після втручання Офісу омбудсмена", – написала Денисова.

Вона уточнила, що отриману інформацію передасть до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

"Також доручила представнику Уповноваженого в східних областях систематично відвідувати засуджених, з метою запобігання подальшого морального і фізичного тиску на них", – додала Денисова.

Олексіївська виправна колонія №25

Олексіївська виправна колонія №25

ombudsman.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в'язні Олексіївської виправної колонії №25 (Харків) готували бунт, у зв'язку з чим у в'язниці ввели режим особливих умов.

Під час допиту ті заявили, що співробітники застосовували проти них засоби фізичного впливу.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна Харків
Теги
тюрма тортури
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А что же они вытворяли с *се пара тистами*? Садис ты-ба нде ровцы!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усраинский зоопарк.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять АТОшников чпокают.
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