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23 грудня • оновлено в 23:40
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"Підірвав сепарів" у пісочниці: пропагандисти видали божевільний фейк про дитину-героя з України

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Прокремлівські пропагандисти заявили, що в Україні нібито нагородили неповнолітнього хлопця, який вирішив підірвати дітей-"сепарів", кинувши гранату в пісочницю.

Безглузда історія активно поширюється в мережі. Користувачі, які підтримують окупантів, перекрутили реальні факти про 16-річного Олександра Гаркушу з Дніпропетровської області, який насправді ціною власного здоров'я врятував життя 5 неповнолітніх, коли побачив, як ті гралияс гранатою на дитмайданчику.

Пропагандисти при цьому стверджують, що хлопчик нібито організував вибух і "тепер, як і тато, герой АТО".

Олександр Гаркуша

Олександр Гаркуша

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Пропагандистський пост у соцмережі

Пропагандистський пост у соцмережі

t.me/a_shtirlitz

"Годуй в*ту лайном або як подаються українські новини за поребриком. Україна – хлопець врятував дітей, які гралися гранатою, Рашка – хлопець кинув гранату, постраждали діти, АТО й інші страшилки", – обурився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Дніпро
Теги
постраждала дитина вибух пропаганда фейки
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Пропагандисты россии опустились на дно, на котором их радостно встретили Ю. Штрайхер и Й. Геббельс. Еще чуть-чуть, и в рашке снимут фильм в стиле нацистского "Вечный жид". СМИ там уже давно на уровне Дер Штюрмер . "В то же время сам Гитлер, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и лидер трудового фронта Германии Роберт Лей поощряли издание, считая, что примитивизм и площадной стиль «Штурмовика» делает нацистские идеи более доступными для людей с улицы. По словам коменданта Освенцима Рудольфа Гёсса, те из его подчинённых, что регулярно прочитывали «Дер Штюрмер», принадлежали к числу людей с самым узким кругозором. Сам он газету читал редко, поскольку считал издание чересчур поверхностным. "
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