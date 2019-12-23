Прокремлівські пропагандисти заявили, що в Україні нібито нагородили неповнолітнього хлопця, який вирішив підірвати дітей-"сепарів", кинувши гранату в пісочницю.
Безглузда історія активно поширюється в мережі. Користувачі, які підтримують окупантів, перекрутили реальні факти про 16-річного Олександра Гаркушу з Дніпропетровської області, який насправді ціною власного здоров'я врятував життя 5 неповнолітніх, коли побачив, як ті гралияс гранатою на дитмайданчику.
Пропагандисти при цьому стверджують, що хлопчик нібито організував вибух і "тепер, як і тато, герой АТО".
Олександр Гаркуша
Факти
Пропагандистський пост у соцмережі
t.me/a_shtirlitz
"Годуй в*ту лайном або як подаються українські новини за поребриком. Україна – хлопець врятував дітей, які гралися гранатою, Рашка – хлопець кинув гранату, постраждали діти, АТО й інші страшилки", – обурився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У селі Пашена Балка Дніпропетровської області 1 липня стався вибух на дитячому майданчику.
У результаті поранення отримали шість неповнолітніх. Молодшій дитині 4 роки, найстаршому – 16.
Троє з потерпілих виявилися дітьми колишніх бійців АТО.
Пізніше з'явилися фотографії понівечених неповнолітніх, а також подробиці про їх стан.
У кінці грудня 16-річного Олександра Гаркушу, який врятував життя п'ятьом дітям під час вибуху, нагородили. Він побачив, як хлопці грали з гранатою і спробував викинути снаряд, проте він вибухнув у нього в руках.
Хлопець отримав важкі поранення, переніс три клінічні смерті та три операції. Йому дали інвалідність.
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