Прокремлівські пропагандисти заявили, що в Україні нібито нагородили неповнолітнього хлопця, який вирішив підірвати дітей-"сепарів", кинувши гранату в пісочницю.

Безглузда історія активно поширюється в мережі. Користувачі, які підтримують окупантів, перекрутили реальні факти про 16-річного Олександра Гаркушу з Дніпропетровської області, який насправді ціною власного здоров'я врятував життя 5 неповнолітніх, коли побачив, як ті гралияс гранатою на дитмайданчику.

Пропагандисти при цьому стверджують, що хлопчик нібито організував вибух і "тепер, як і тато, герой АТО".

Олександр Гаркуша Факти

Пропагандистський пост у соцмережі t.me/a_shtirlitz

"Годуй в*ту лайном або як подаються українські новини за поребриком. Україна – хлопець врятував дітей, які гралися гранатою, Рашка – хлопець кинув гранату, постраждали діти, АТО й інші страшилки", – обурився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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