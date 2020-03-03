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3 березня • оновлено в 16:21
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Окупацію Криму в небі та морі показали на мапі

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Окупувавши Крим, Росія захопила не тільки сушу, але і більше 80% морської акваторії України, а також величезну площу польотної зони.

Статистику і відповідну карту опублікував на своїй сторінці у Facebook юрист, експерт з морського права Богдан Устименко.

Зокрема, мова йде про російську "повітряну" карту, якою користуються російські пілоти, в тому числі військові. Устименко підкреслив, що вона оприлюднена вперше.

Російська повітряна карта, яка фіксує окуповану площу неба в Криму

Російська повітряна карта, яка фіксує окуповану площу неба в Криму

Facebook Богдана Устименка

"Чорні лінії – це перманентні повітряні траси російських літаків. Якщо умовно накласти ці "каракулі" і на море, то це дозволить чітко зрозуміти, яку сукупну площу морського і повітряного просторів вкрала у нас Росія. Україна втратила не менше 80% свого моря (100 000 км² із 137 000 загальної площі морських просторів). Як приклад – площа самого Кримського півострова становить 27 000 км². Зрозуміла "арифметика" окупації: 27 000 км² суші + 100 000 км² моря + 100 000 км² неба", – вказав на реальні масштаби захоплення українських територій Росією експерт.

Окупація Криму

Окупація Криму

"Крим. Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін виступив з пропозицією внести до конституції країни-агресорки поправку про заборону відчуження територій і про спадкоємність РФ щодо СРСР. Так окупанти хочуть "узаконити" окупацію українського Криму та інших захоплених чужих регіонів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
А если посчитать и космическое пространство,то получатся сумасшедш те цифры
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео карты
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