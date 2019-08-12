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Окупація України і новий СРСР: ветеран АТО розкрив план Путіна

1.1т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін бачить Україну частиною "нового СРСР" і готує окупацію більшої частини її територій.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, коментуючи чергову ескалацію конфлікту на Донбасі.

За його словами, РФ нарощує збройне угрупування біля кордонів України, щоб використовувати це для політичного тиску на українське керівництво.

"У 2014 році вони не були готові до повноцінної операції... У них не було достатньої кількості підрозділів, вони їх наростили, створили нові армії, полки, дивізії і розмістили уздовж наших кордонів. РФ нарощує свої сили", – підкреслив ветеран АТО.

"У серпні було оголошено Офісом президента про новий нормандський формат з залученням США, подивимося, чи відбудеться він. Вже були оголошені умови РФ, це зробив Медведчук у Страсбурзі", – зазначив Гай.

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На думку ветерана АТО, "всі ці переговори про автономію Донбасу, здачу південного сходу – це тільки початкова стадія, замилювання очей".

"РФ вже давно планує захопити більшу частину України для відновлення нової союзної держави. До грудня вони підписують з Білоруссю документи про створення нової союзної держави. Путін вже давно оголосив, що він вважає розвал Радянського Союзу головною геополітичною катастрофою. Вони декларують через своїх пропагандистів з російських телеканалів, що вони бачать Україну в складі цього нової союзної держави – фактично, нового Радянського Союзу", – заявив він.

Як підкреслив Гай, Росія "поступово наближається до своєї мети, зокрема – військовими методами".

Окупація України і новий СРСР: ветеран АТО розкрив план Путіна

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку доби 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських військових, обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі, незважаючи на перемир'я.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Мирослав Гай Володимир Путін
Місце
Україна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А вот и врун ...гай)))))))))))))))))))4 года назад этот ...уже как то из блоггера превратившийся в ветерана АТО...наврал всей Украине радостно о захвате морскими дестантниками Украины пос.Комминтерново...Как радостно визжала Украина...Но на следующий день ...представители ОБСЕ и корреспонденты ОРТ НТВ РТР....всё Комминтерново обыскали в поисках героических украинских солдат...никого не нашли...вооще)))))))))))))))
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
"Новый СССР" - это ЕС, в который так стремительно рвется Украина.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бобровский Виталий, "Стремительно"?))))))))))
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