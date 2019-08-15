Окупантів врятував "аборт": в мережу потрапило відео потужного удару ЗСУ

У зоні ООС на Донбасі бійці ЗСУ ледь не ліквідували шістьох окупантів.
Про це повідомляється на сторінці "Повернись живим" в Facebook. Терористи залишилися в живих лише через "аборт" - у військовому сленгу вживається в ситуаціях, коли відбувається вилучення зі стовбура міномета міни, яка дала осічку.
"Саме такий випадок урятував шістьох бойовиків від ліквідації. Того вечора вони, як завжди, обстрілювали наші позиції. Впевнені у собі російсько-терористичні бандформування навіть не здогадувались, що за 100 метрів від них уже висить коптер, і мінометний взвод готовий давати відповідь. Кілька мін на пристрілку, потім влучаємо просто у вхід, і нарешті пряме влучання в "укріпку". Перемикаємо на фугас, щоб пробити бетонний дах, - і "аборт"... Поки мінометники 20-го ОМПб 93-тя ОМБр Холодний Яр приймали "пологи", контужені та перелякані терористи тікали окопом", - сказано в повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережу виклали відео ще одного потужного вогневого удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.
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