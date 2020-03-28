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28 березня • оновлено в 06:34
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Окупанти звезли в "Артек" дітей на свято "русского міра"

3.4т
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Російські загарбники влаштували масовий захід для дітей у таборі "Артек" у тимчасово окупованому Криму. При цьому вони проігнорували карантинні обмеження, яких дотримуються в усьому світі через пандемію коронавірусу.

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Фото з дитячого концерту опублікували на сторінці блогу RoksolanaToday&Крим у Twitter. На кадрах видно, що дітей одягли у традиційні російські костюми і кокошники.

Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі

Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі

Twitter RoksolanaToday & Крим

Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі

Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі

Twitter RoksolanaToday & Крим

"Крадений "Артек". Карантинне. Поки бездуховна Європа і підступні "піндоси" істерять і панікують, у скріпному таборі вирує життя! Бо "русскій мір", він від усіх вірусів вам допоможе! Діти в масках, мабуть?" – із сарказмом зазначив автор публікації.

Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі

Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі

Twitter RoksolanaToday & Крим

Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі

Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі

Twitter RoksolanaToday & Крим

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Анексія Криму
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Да,Крым для вас будет "маленькой Италией","Ваши дети будут сидеть в подвалах"-где я уже это слышал??
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1
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Главное, что бы вислоухие на мероприятие не прорвались, тогда ничего страшного не произойдёт. Кстати, по последним данным, в Ухани сожрали xoxла, перепутав его с летучей крысой.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
ХОЗЯИH хOXЛОВ, Плюсую))) Ха-ха-ха))) Сальный наверное х..ол был))) щеневмерлу пел))) У-ха-ха-ха))) С прослоечкой))) День ел, два нет))) Блин, у меня даже жена от моего хохота проснулась)))
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0
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
ХОЗЯИH хOXЛОВ, Перепутали с летучей свиньёй
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Да,Крым для вас будет "маленькой Италией"Ты,че коняка дурная?Проснись и пой!
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