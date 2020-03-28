Російські загарбники влаштували масовий захід для дітей у таборі "Артек" у тимчасово окупованому Криму. При цьому вони проігнорували карантинні обмеження, яких дотримуються в усьому світі через пандемію коронавірусу.
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Фото з дитячого концерту опублікували на сторінці блогу RoksolanaToday&Крим у Twitter. На кадрах видно, що дітей одягли у традиційні російські костюми і кокошники.
Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі
Twitter RoksolanaToday & Крим
Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі
Twitter RoksolanaToday & Крим
"Крадений "Артек". Карантинне. Поки бездуховна Європа і підступні "піндоси" істерять і панікують, у скріпному таборі вирує життя! Бо "русскій мір", він від усіх вірусів вам допоможе! Діти в масках, мабуть?" – із сарказмом зазначив автор публікації.
Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі
Twitter RoksolanaToday & Крим
Окупанти звезли дітей в "Артек" під час карантину в світі
Twitter RoksolanaToday & Крим
крадений Артек- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) March 27, 2020
карантинний
Поки бездуховна Європа і підлі Піндос істерії і панікують, в скрепном таборі бурить життя!
Бо русскій мір він від усіх вірусів вам допоможе!
Діти в масках, мабуть? pic.twitter.com/v4Ow0hP6sm
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Росією Криму також влаштували масові мілітаристські заходи для дітей, незважаючи на розпал пандемії коронавірусу.
Тим часом в окупованій Євпаторії готують до роботи обсерватор для людей з коронавірусом або підозрою на нього. Однак медиків на цьому об'єкті не відпускатимуть за межі його території та додому.
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