Окупанти зруйнували будинки мирних жителів під Донецьком. Фото

Російсько-окупаційні війська зруйнували два будинки мирних жителів в Авдіївці Донецької області.

Про це йдеться на сторінці штабу пресцентру операції Об'єднаних сил у Facebook. У п'ятницю, 3 липня, терористи з міномета калібру 120 мм обстріляли приватний сектор.

"Одна із мін влучила у дачний будинок, що розташований у садовому масиві "Лісова казка". Будівля загорілася і полум’я перекинулося на сусіднє помешкання. На щастя, внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних жителів не постраждав", – йдеться у повідомленні.

"ДНР" зруйнували два будинки в Авдіївці. Фото - Facebook штабу ООС

"Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтверджує свою окупаційну сутність та свідомо наражає на небезпеку цивільне населення", – додали в штабі ООС.

"ДНР" зруйнували два будинки в Авдіївці. Фото - Facebook штабу ООС

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі в результаті обстрілу терористів загинула мирна мешканка. Трагедія сталася в Зайцевому.