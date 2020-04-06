Окупанти зняли жіноче мілітарішоу в Криму: в мережу злили дані і фото "солдаток"

У тимчасово окупованому Криму росіяни влаштували зйомки реалітішоу "Солдатки", в якому брало участь 12 дівчат з країни-агресорки.

Їх особисті дані і фото опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр Грамарчук (Гром), зазначивши, що всі спільниці окупантів незаконно перетнули адміністративний кордон між вільною України і тимчасово захопленим півостровом.

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

"На одному з російських телеканалів зараз транслюється реалітішоу "Солдатки". У чому суть? 12 дівчат літаком Міністерства оборони РФ доправили в окупований Крим, де на території 810 окремої бригади морської піхоти РФ, що дислокується в Севастополі, з травня минулого року проводилися зйомки шоу", – розповів захисник України.

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Зокрема, в зйомках скандального проєкту брали участь такі громадянки Росії:

Аліна Бош, 23 роки, блогерка, Сергієв-Посад.

Яна Заїченко, 28 років, хореографиня, Санкт-Петербург.

Анна Демешкіна, 28 років, флористка, Москва.

Клавдія Безверхова, 21 рік, учасниця шоу "Дом-2", Москва.

Дарина Кондратьєва, 20 років, актриса, Москва.

Євгенія Мойсеєва, 28 років, менеджерка HR, Санкт-Петербург.

Олександра Хитриченко, 26 років, економістка, Москва.

Єлизавета Сергєєва, 27 років, інструкторка зі сноуборду, Тула.

Аліна Клаптева, 21 рік, студентка, Москва.

Вероніка Борисова, 26 років, співачка, Санкт-Петербург.

Дарина Разумовська, 30 років, лікарка дерматолог-косметолог, Москва.

Анастасія Зайцева, 27 років, барвумен, Москва.

"Зараз я не про мораль, а про порушення міжнародного законодавства. Учасниці шоу незаконно перетнули адміністративний кордон, а це повинно каратися мінімум забороною на в'їзд на територію України нижче переліченим особам", – підкреслив Грамарчук.

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Учасниця шоу "Солдатки" Facebook Олександра Грома

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відому російську блогерку Наталю Краснову вдруге за останні місяці не впустили в Україну. Прикордонний контроль встановив, що ще в кінці 2019 року їй на три роки заборонили відвідувати країну через поїздки до окупованого Росією Криму. Однак жінка замінила старий паспорт на новий і спробувала таким чином перетнути кордон України.

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