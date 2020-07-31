Російсько-окупаційні війська в п'ятницю, 31 липня, двічі порушили режим тиші на Донбасі.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, постріли з автоматичної станкового гранатомета прогриміли поблизу Водяного, а неподалік Південного ворог використовував стрілецьку зброю.

При цьому на ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

У штабі ООС відзначили, що втрат в лавах ЗСУ немає і ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою.

"Вогневі провокації супротивника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", – сказано в звіті.

Окупанти знову порушили режим тиші, ЗСУ не стріляли у відповідь – штаб ООС

Як писав OBOZREVATEL, за минулу добу, 30 липня, озброєні формування РФ також двічі порушили режим припинення вогню. Вогневі провокації були неприцільними, тому українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.