Окупанти знищують Крим: у мережі показали новий доказ

В окупованому Росією Криму через тривалий, ймовірно, незаконний видобуток піску значно зменшилася площа Бакальської коси, яка має статус регіонального ландшафтного парку. У результаті вона майже перетворилася на острів.

Про це йшлося в ефірі радіо "Крим.Реалії". У так званому Міністерстві екології та природних ресурсів півострова заявили, що Росприроднагляд спрямував до суду справу щодо ТОВ "Екоюжгеоразведка", яке, як запевнили у відомстві, незаконно видобувало пісок на косі, а юридичній особі вручили протокол про тимчасову заборону діяльності (щоб подивитися відео , доскрольте до кінця сторінки).

Втім, це не зупинило нікого. За словами мешканки села Стерегуще Валентини, яка виступає проти цього, найширша частина коси зменшилася у розмірах, а шкода від видобутку – величезна.

"Працівники так званого Чорноморсько-Азовського управління Росприроднагляду провели позапланову перевірку, виявили численні порушення. Одним із пунктів у протоколі зазначено, що тут вівся незаконний видобуток піску. Матеріали на припинення роботи передані до суду, і тепер ми чекаємо рішення. Я думаю, без допомоги людини коса відновиться дуже нескоро", – наголосила вона.

Бакальська коса у Криму майже перетворилася на острів

Водночас журналістка-розслідувачка із Севастополя Тетяна Ріхтун розповіла, що цікавилася фактами видобутку піску компанією "Суеста" біля Севастополя, у районі мису Фіолент, а також у районі Євпаторії – на Донузлаві.

"На Бакальську косу у неї тоді не було дозволу – це було ще до окупації, її судна були помічені там вже у 2017 році. Це історія з аферами Миколи Злочевського – колишнього міністра екології України часів президента Віктора Януковича. Те, що компанія "Суеста" отримала дозвіл на видобуток піску, його рук справа", – зазначила жінка.

За словами Ріхтун, одного разу активісти домоглися рішення з Києва про анулювання ліцензії на видобуток піску у Севастополі, але компанія "перереєструвалася в Донецьку і отримала там рішення про відновлення ліцензії".

"У результаті саме судна компанії "Суеста", "Дрофа" і "Печора" були помічені в районі "Бакальської банки". Цікаво, що вона є у російському реєстрі, але зареєстрована на території України, в Донецьку – на території так званої "ДНР". У результаті виходить, що терористи з Донецька видобувають пісок у Криму. Він ішов на будівництво Керченського мосту і траси "Таврида", – наголосила журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму активісти здійняли паніку через промисловий видобуток піску на території ландшафтно-рекреаційного парку "Бакальська коса".

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