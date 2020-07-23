Окупанти зменшили обстріли в день візиту Зеленського на Донбас

У четвер, 23 липня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Як йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС у Facebook, ніхто з українських військових у результаті боїв не постраждав.

Терористи двічі відкривали вогонь по позиціях захисників України біля населених пунктів Старогнатівка і Причепилівка. Вони використовували станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстрілів на трьох ділянках розведення сил і засобів також зафіксовано не було. У штабі ООС відзначили, що ситуація на Донбасі залишається під контролем українських військових.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський разом із лідером Швейцарії зробили візит на Донбас. Глава України заявив, що в разі обстрілу українських військових на Донбасі вони завжди відповідають і дуже потужно.