У четвер, 23 липня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Як йдеться у зведенні пресцентру штабу ООС у Facebook, ніхто з українських військових у результаті боїв не постраждав.

Терористи двічі відкривали вогонь по позиціях захисників України біля населених пунктів Старогнатівка і Причепилівка. Вони використовували станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстрілів на трьох ділянках розведення сил і засобів також зафіксовано не було. У штабі ООС відзначили, що ситуація на Донбасі залишається під контролем українських військових.

Окупанти зменшили обстріли в день візиту Зеленського на Донбас

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський разом із лідером Швейцарії зробили візит на Донбас. Глава України заявив, що в разі обстрілу українських військових на Донбасі вони завжди відповідають і дуже потужно.