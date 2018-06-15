Окупанти зібралися розділити Донецьк на три "сорти" - ІС

Російська окупаційна "влада" збирається розділити територію Донецька на 3 категорії.

Як повідомив в Facebook координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук, такі чутки ходять серед бойовиків "1-го АК ДНР" і місцевого населення.

За його словами, в 1-й категорії окупаційним формуванням дозволяється вести бойові дії в повному обсязі, незалежно від наявної там інфраструктури та наявності цивільного населення.

У 2-й - дозволяється вести бойові дії з певними обмеженнями (допускаються незначні пошкодження інфраструктурних об'єктів і людські втрати), в 3-й - не допускається ведення будь-яких бойових дій.

"Нібито дане нововведення пояснюється можливим настанням ВСУ під час проведення в РФ чемпіонату світу з футболу", - додав Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ІС вирахувала місця дислокації унікальних військ РФ на Донбасі і в Криму.