Окупанти заявили про новий прорив на Кримському мосту: що трапилося

На незаконно побудованому російськими окупантами Кримському мосту в тестовому режимі запустили дизельний потяг.
У мережі вже оприлюднили відповідне відео (щоб подивитися, проскрольтте сторінку до кінця).
Як повідомляє "Інтерфакс", час руху по мосту склав близько півгодини.
"Це тестовий проїзд. Рух же планується відкрити в грудні 2019 року", - сказав генпідрядник об'єкту.
По Кримському мосту запустили дизельний потяг
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.
В "Кримської залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.
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