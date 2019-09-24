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24 вересня • оновлено в 15:43
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/ Розслідування

Окупанти заявили про новий прорив на Кримському мосту: що трапилося

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На незаконно побудованому російськими окупантами Кримському мосту в тестовому режимі запустили дизельний потяг.

У мережі вже оприлюднили відповідне відео (щоб подивитися, проскрольтте сторінку до кінця).

Як повідомляє "Інтерфакс", час руху по мосту склав близько півгодини.

"Це тестовий проїзд. Рух же планується відкрити в грудні 2019 року", - сказав генпідрядник об'єкту.

По Кримському мосту запустили дизельний потяг

По Кримському мосту запустили дизельний потяг

скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Кор Павел
Кор Павел
Фы фсе фрете
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Макарский Александр
Макарский Александр
В ответку треба запустить гиперлуп
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70rus xxx
70rus xxx
Все это туфта,не верю.Жду,что на это скажет т.Медовар.
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