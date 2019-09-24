Окупанти заявили про новий прорив на Кримському мосту: що трапилося

На незаконно побудованому російськими окупантами Кримському мосту в тестовому режимі запустили дизельний потяг.

У мережі вже оприлюднили відповідне відео (щоб подивитися, проскрольтте сторінку до кінця).

Як повідомляє "Інтерфакс", час руху по мосту склав близько півгодини.

"Це тестовий проїзд. Рух же планується відкрити в грудні 2019 року", - сказав генпідрядник об'єкту.

По Кримському мосту запустили дизельний потяг скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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