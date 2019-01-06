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Окупанти завдали ракетних ударів у Криму: що трапилося

4.7тЧитати матеріал російською

Російські військові провели навчання в окупованому Криму та відпрацювали удари по морських цілях за допомогою ракетних комплексів "Бал".

За даними прес-служби Міноборони РФ, особовий склад Чорноморського флоту займався практичними навичками з нанесення ударів при розгортанні з маршу.

"Ракетники відпрацювали елементи з тактичної, технічної та спеціальної підготовки. Метою навчання є вдосконалення навичок військовослужбовців при виконанні завдань з виявлення надводних цілей, видачі цілевказівок і підготовці комплексів до нанесення ракетних ударів у різних умовах обстановки", – йдеться в повідомленні.

Ракетний комплекс "Бал"

Ракетний комплекс "Бал"

Прес-служба Міноборони РФ

Уточнюється, що екіпажі стартових батарей відпрацювали способи розміщення техніки на різних позиціях, вихід, розгортання, зміну бойового порядку і місця розташування після застосування зброї.

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"Розрахунки бойової техніки виконали висунення в призначені райони, розгортання і підготовку зброї до застосування у відповідність з діючими тимчасовими нормативами", – додали в російському оборонному відомстві.

Варто відзначити, що ракетний комплекс "Бал" оснащений протикорабельною ракетою Х-35. Він здатний вражати цілі крилатими ракетами на відстані до 120 км.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Чорне море
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ну Чаво хахлы страшно??
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Денисенко Константин
Денисенко Константин
Камни с неба заказывали?Контора ГКЧП ЖИВ гарантирует острые ощущения.Ублюдки имперские...
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Corvinus Marcuss
Corvinus Marcuss
Это песдеш, это лишь мультики.
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