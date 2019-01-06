Окупанти завдали ракетних ударів у Криму: що трапилося

Російські військові провели навчання в окупованому Криму та відпрацювали удари по морських цілях за допомогою ракетних комплексів "Бал".

За даними прес-служби Міноборони РФ, особовий склад Чорноморського флоту займався практичними навичками з нанесення ударів при розгортанні з маршу.

"Ракетники відпрацювали елементи з тактичної, технічної та спеціальної підготовки. Метою навчання є вдосконалення навичок військовослужбовців при виконанні завдань з виявлення надводних цілей, видачі цілевказівок і підготовці комплексів до нанесення ракетних ударів у різних умовах обстановки", – йдеться в повідомленні.

Ракетний комплекс "Бал" Прес-служба Міноборони РФ

Уточнюється, що екіпажі стартових батарей відпрацювали способи розміщення техніки на різних позиціях, вихід, розгортання, зміну бойового порядку і місця розташування після застосування зброї.

"Розрахунки бойової техніки виконали висунення в призначені райони, розгортання і підготовку зброї до застосування у відповідність з діючими тимчасовими нормативами", – додали в російському оборонному відомстві.

Варто відзначити, що ракетний комплекс "Бал" оснащений протикорабельною ракетою Х-35. Він здатний вражати цілі крилатими ракетами на відстані до 120 км.

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