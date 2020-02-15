У суботу, 15 лютого, окупанти затримали судно з українцями в західній частині Азовського моря. За попередньою інформацією, на борту перебували чотири людини.

У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим заявили, що зловили браконьєрів з майже 300 екземплярами камбали-калкана і рибальською мережею, пише Крим Інформ.

Судно з українцями доставили в порт Керчі для проведення розгляду.

"Співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим в західній частині Азовського моря затримано маломірне судно з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи. Капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися", – йдеться в повідомленні.

Окупанти затримали судно з українцями в Азовському морі Уніан

Раніше OBOZREVATEL писав, що сім'ї поранених і вбитих російських найманців, під виглядом "ополченців", що воювали на Донбасі, заявили, що співробітники ФСБ розкрадають допомогу, яку потайки обіцяв платити Кремль.

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