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15 лютого • оновлено в 12:30
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Окупанти затримали судно з українцями в Азовському морі

2.6т
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У суботу, 15 лютого, окупанти затримали судно з українцями в західній частині Азовського моря. За попередньою інформацією, на борту перебували чотири людини.

У пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим заявили, що зловили браконьєрів з майже 300 екземплярами камбали-калкана і рибальською мережею, пише Крим Інформ.

Судно з українцями доставили в порт Керчі для проведення розгляду.

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"Співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим в західній частині Азовського моря затримано маломірне судно з чотирма громадянами України на борту без документів, що засвідчують їхні особи. Капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися", – йдеться в повідомленні.

Окупанти затримали судно з українцями в Азовському морі

Окупанти затримали судно з українцями в Азовському морі

Уніан

Раніше OBOZREVATEL писав, що сім'ї поранених і вбитих російських найманців, під виглядом "ополченців", що воювали на Донбасі, заявили, що співробітники ФСБ розкрадають допомогу, яку потайки обіцяв платити Кремль.

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Автор
Карина Бондаренко
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hunt andres
hunt andres
Рыбу отпустить, ха хлов - расстрелять))))))))
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Dubovuk Epifaniy
Dubovuk Epifaniy
После вербовки в Омане, Зеля может только путину лизать. А про корабли скажет, что сами виноваты. https://youtu.be/jGydqEbblWM
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
эксземпляров))))) кто у вас тексты пишет? второгодники?
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Ку Алексей
Ку Алексей
Захаров Дмитрий, тексты пишут те же кто комментарии в поддержку порошенко фигачат
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