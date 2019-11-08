Головна Новини
8 листопада • оновлено в 23:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Окупанти затримали легендарну кримську татарку: що відомо

1.5т Читати матеріал російською

На контрольному пункті "Чаплинка" адміністративного кордону між материковою частиною України і анексованим Кримом російські окупанти затримали легендарну 82-річну кримську татарку Айше Сеітмуратову.

Про те, що сталося, на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Сеітмуратова є радянською дисиденткою, журналісткою, істориком і ветераном кримськотатарського національного руху.

Новини
"Не будемо відповідати": у НАТО зробили заяву про анексію Криму Росією

Айше Сеітмуратова

Айше Сеітмуратова

"Крим.Реаліі"

Вона отримала громадянство США після вигнання із СРСР у 1978 році. Відмічається, що Сеітмуратова постійно проживає у Криму, який відмовилася покидати і після вторгнення російських військ в 2014 році і окупації Криму.

"У Меджлісі кримськотатарського народу вживають заходів для встановлення зв'язку із Айше Абла і надання їй допомоги", – написав Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чубаров заявив, що окупований Росією Крим став все більше нагадувати СРСР останніх років свого існування. Це викликає відчай навіть у тих, хто був прихильником російського вторгнення на український півострів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
2
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel