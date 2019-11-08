Окупанти затримали легендарну кримську татарку: що відомо

На контрольному пункті "Чаплинка" адміністративного кордону між материковою частиною України і анексованим Кримом російські окупанти затримали легендарну 82-річну кримську татарку Айше Сеітмуратову.

Про те, що сталося, на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Сеітмуратова є радянською дисиденткою, журналісткою, істориком і ветераном кримськотатарського національного руху.

Айше Сеітмуратова "Крим.Реаліі"

Вона отримала громадянство США після вигнання із СРСР у 1978 році. Відмічається, що Сеітмуратова постійно проживає у Криму, який відмовилася покидати і після вторгнення російських військ в 2014 році і окупації Криму.

"У Меджлісі кримськотатарського народу вживають заходів для встановлення зв'язку із Айше Абла і надання їй допомоги", – написав Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Чубаров заявив, що окупований Росією Крим став все більше нагадувати СРСР останніх років свого існування. Це викликає відчай навіть у тих, хто був прихильником російського вторгнення на український півострів.

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