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30 березня • оновлено в 13:03
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Окупанти закрили виїзд із Криму на материкову Україну

1.4т
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Жителям Криму з місцевою реєстрацією і громадянам Росії заборонили виїзд на територію материкової України через пункти пропуску на адміністративному кордоні через ситуацію з поширенням коронавірусу.

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Відповідна заборона, яку називають тимчасовою, почала діяти з опівночі 30 березня. Про це з посиланням на пресслужбу прикордонного управління ФСБ Росії на півострові, повідомляють "Крим.Реалії".

Зазначається, що виняток для перетину КПВВ зробили громадянам, які виїжджають у зв'язку зі смертю близького родича.

Російські прикордонники припинили пропуск кримчан на материкову Україну

Російські прикордонники припинили пропуск кримчан на материкову Україну

Водночас такі люди повинні пред'явити копії свідоцтва або довідки про смерть рідного, а також документ, який підтверджує ступінь споріднення.

Крім цього, повідомляється, що жителі з кримською реєстрацією зможуть в'їхати на територію півострова без обмежень.

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому РФ Криму проігнорували карантин і поставили під загрозу коронавірусу школярів.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму кордон
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Автор статьи идиот?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сцykо, наконец-то прочухались! Надо было давным-давно перекрыть и траншею 3х3 выкопать!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Всё правильно, нexep делать в чумном рассаднике, в который из Италии украинские проститутки и проституты короновирус навезли!
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