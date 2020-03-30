Окупанти закрили виїзд із Криму на материкову Україну

Жителям Криму з місцевою реєстрацією і громадянам Росії заборонили виїзд на територію материкової України через пункти пропуску на адміністративному кордоні через ситуацію з поширенням коронавірусу.

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Відповідна заборона, яку називають тимчасовою, почала діяти з опівночі 30 березня. Про це з посиланням на пресслужбу прикордонного управління ФСБ Росії на півострові, повідомляють "Крим.Реалії".

Зазначається, що виняток для перетину КПВВ зробили громадянам, які виїжджають у зв'язку зі смертю близького родича.

Російські прикордонники припинили пропуск кримчан на материкову Україну

Водночас такі люди повинні пред'явити копії свідоцтва або довідки про смерть рідного, а також документ, який підтверджує ступінь споріднення.

Крім цього, повідомляється, що жителі з кримською реєстрацією зможуть в'їхати на територію півострова без обмежень.

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому РФ Криму проігнорували карантин і поставили під загрозу коронавірусу школярів.

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