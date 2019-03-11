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Окупанти задумали пуски ракет і стрільби в Криму: що відомо

1.5тЧитати матеріал російською

Російські військові мають намір провести в анексованому Криму масштабні навчання.

У них будуть задіяні більше 10 000 артилеристів і приблизно 3 тисячі одиниць ракетно-артилерійського озброєння, повідомляють "Крим.Реалії".

Планується провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Пуск ракети "Іскандер-М"

Пуск ракети "Іскандер-М"

Телеканал "Звезда"

Глава Міноборони Росії генерал армії Сергій Шойгу пояснив, що Росія посилила угруповання збройних сил в Криму для "захисту півострова".

"Посилений склад військ у Криму, який забезпечує захист території півострова й інтересів Росії в Чорному морі", — сказав він, передають "РИА Новости".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Питон Каа
Питон Каа
Небольшая демонстрация ударных возможностей будет полезна для желающих пройти Керченским проливом без разрешения России. Германия оказалась умнее всех.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Кстати...Обозреватель...милочка...как то ты лично очень быстро забыл о ...героях морячках...я уже не говорю про голодавшего идиота))) Обозреватель ..ты мерзок
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Забавно...украинцы..мы великая страна и никогда мы не у кого не спрашиваем что и как нам делать ...а вы ползуны попрашайки...Когда вы стрелять то будете...? Помнится обесщались....но обкакалися...ожидаемо...Когда очередные герои пойдут в плен на катерах? Помнится обесщались....но обкакалися...опять ожидаемо
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