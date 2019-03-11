Окупанти задумали пуски ракет і стрільби в Криму: що відомо

Російські військові мають намір провести в анексованому Криму масштабні навчання.
У них будуть задіяні більше 10 000 артилеристів і приблизно 3 тисячі одиниць ракетно-артилерійського озброєння, повідомляють "Крим.Реалії".
Планується провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.
Пуск ракети "Іскандер-М"
Телеканал "Звезда"
Глава Міноборони Росії генерал армії Сергій Шойгу пояснив, що Росія посилила угруповання збройних сил в Криму для "захисту півострова".
"Посилений склад військ у Криму, який забезпечує захист території півострова й інтересів Росії в Чорному морі", — сказав він, передають "РИА Новости".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в мережі з'явилося відео переміщення антикорабельних берегових комплексів "Бал" в окуповану Керч.
Також супутники зафіксували ракетну батарею російського класу S-400 на авіабазі Джанкой.
У грудні 2018 року Чорноморський флот Росії отримав до складу новий малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво", оснащений крилатими ракетами великої дальності "Калібр".
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