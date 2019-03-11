Окупанти задумали пуски ракет і стрільби в Криму: що відомо

Російські військові мають намір провести в анексованому Криму масштабні навчання.

У них будуть задіяні більше 10 000 артилеристів і приблизно 3 тисячі одиниць ракетно-артилерійського озброєння, повідомляють "Крим.Реалії".

Планується провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Пуск ракети "Іскандер-М" Телеканал "Звезда"

Глава Міноборони Росії генерал армії Сергій Шойгу пояснив, що Росія посилила угруповання збройних сил в Криму для "захисту півострова".

"Посилений склад військ у Криму, який забезпечує захист території півострова й інтересів Росії в Чорному морі", — сказав він, передають "РИА Новости".

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