Російські найманці продовжують блокувати частину КПП на лінії розмежування, не пропускаючи через них мирних жителів.

Про це повідомила пресслужба ООС на сторінці у Facebook. Зокрема, 11 червня через КПВВ "Станиця Луганська" українськими прикордонниками було пропущено 5 осіб, а через КПВВ "Мар'їнка" – один транспортний засіб із 2 пасажирами. Окупанти, змусивши людей чекати кілька годин, без пояснення причин відмовили їм у в'їзді.

У штабі Операції Об'єднаних сил нагадали, що ці пункти пропуску частково відновили роботу з 10 червня. Пропускні операції в'їзду-виїзду здійснюються щодня з 11:00 до 14:00.

"Однак окупанти фактично заблокували роботу гуманітарних коридорів", – підкреслила пресслужба.

Зазначається, що чотири жінки залишилися ночувати перед блокпостом окупантів.

"Їм через проблеми соціально-гуманітарного характеру було вкрай важливо потрапити до рідних домівок. Жінки, пояснивши свої причини, сподівалися достукатися до представників збройних формувань РФ. Однак ні благання, ні прохання не дали результату, а на всі аргументи окупанти нахабно посміхалися.

Промучившись всю ніч перед блокпостом агресора три громадянки повернулися назад. Ще одну жінку через погане самопочуття довелося евакуювати співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста", – сказано в повідомленні.

"Л/ДНР" заблокували роботу КПП Facebook Операції Об'єднаних сил

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Як повідомляв OBOZREVATEL, делегація України 11 червня зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.